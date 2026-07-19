1 polis ile 6 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavgada karar çıktı: 5 tutuklama

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde 16 Temmuz tarihinde iki grup arasında çıkan, 1 polis memurunun da yaralandığı taşlı ve sopalı kavgaya ilişkin yürütülen adli süreç sonuçlandı.

Toplam 18 şüphelinin gözaltına alındığı olayda, şüphelilerden 5'i tutuklandı, 10'una adli kontrol şartı verilirken, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ, 1 POLİS YARALANDI

Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Obruk Sokak'ta meydana gelen olayda, iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı ve sopalı bir kavgaya dönüştü. Kavgayı sonlandırmak ve tarafları ayırmak için müdahalede bulunan 1 polis memuru ile kavgaya karışan 6 kişi yaralandı.

18 ŞÜPHELİ YAKALANDI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda, olaya karıştığı belirlenen 1’i çocuk toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden birinin emniyetten çıkışı sırasında sarf ettiği "Türk polisini şehit etmek isteyenler diğerleri" şeklindeki sözler dikkat çekmişti.

MAHKEME KARARI: 5 ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE

Savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkarılan 18 şüpheliyle ilgili yargı süreci tamamlandı. Mahkeme heyeti, şüphelilerden 5’inin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Geriye kalan şüphelilerden 10’u hakkında adli kontrol şartı uygulanırken, 3 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)