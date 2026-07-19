Tartıştığı babasını bıçakladı, kendini eve kilitledi!

Eskişehir’in Şeker Mahallesi’nde 18 Temmuz Cumartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, baba ve oğlu arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında babasını kolundan yaralayan şüpheli oğlu, polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu teslim oldu.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 20.20 sıralarında Şeker Mahallesi 4552’nci Sokak'ta bulunan müstakil bir evde yaşandı. K.A. ile 21 yaşındaki oğlu E.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Arbede esnasında E.A., eline geçirdiği bıçakla babası K.A.'yı kolundan yaraladı.

KOMŞULAR İHBAR ETTİ,YARALI BABA HASTANEYE KALDIRILDI

Evden gelen sesleri duyan komşuların durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı baba K.A., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ, POLİS EKİPLERİ İKNA ETTİ

Olayın ardından kendini eve kilitleyerek çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerine direnen şüpheli E.A., uzun süren ikna çalışmalarının ardından dışarı çıkarıldı.

Gözaltına alınan E.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)