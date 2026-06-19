Zeynep Sönmez'den sonra Ayla Aksu da harikalar yarattı
WTA 125 Figueira Da Foz Ladies Turnuvası'nda mücadele eden milli tenisçi Ayla Aksu yarı finale çıktı.
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Milli tenisçi Ayla Aksu, Portekiz'de düzenlenen WTA 125 Figueira Da Foz Ladies Turnuvası'nda yarı finale çıktı.
8 NUMARALI SERİ BAŞINI DEVİRDİ
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Ayla Aksu, Figueira da Foz kentindeki organizasyonda çeyrek finalde 8 numaralı seri başı Belçikalı Jeline Vandromme'yi 7-5, 1-6, 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
KARİYERİNDE İLK KEZ BU SEVİYEDE MÜCADELE ETTİ
Milli tenisçi Ayla Aksu, kariyerinde ilk kez çıktığı bu seviyedeki çeyrek final mücadelesini kazanarak büyük başarıya imza attı.
RAKİBİ ALINA CHARAEVA OLDU
Ayla Aksu'nun yarı finaldeki rakibi, turnuvanın 4 numaralı seri başı Rus tenisçi Alina Charaeva oldu.
Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'den sonra Ayla Aksu'nun da son dönemlerdeki yükselen performansı mutluluk yarattı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi