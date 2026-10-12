Zaniolo'dan flaş Galatasaray itirafı

Galatasaray'dan Udinese'ye transfer olan Nicolo Zaniolo, İtalyan basınına verdiği röportajda sarı-kırmızılı kulüple ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray taraftarının atmosferinden övgüyle bahseden İtalyan futbolcu, Rafael Leao'nun sarı-kırmızılı takıma transferini de değerlendirdi.

Galatasaray'dan Udinese'ye transfer olan İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, kariyeri, sözleşme süreci ve gelecekteki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. İtalyan basınına konuşan 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosferi överken, Rafael Leao'nun sarı-kırmızılı takıma transferi hakkında da değerlendirmeler yaptı.

ZANIOLO'DAN SÖZLEŞME SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Udinese'de kalma kararına ve sözleşme sürecinde yaşananlara değinen Zaniolo, yaz döneminin kendisi açısından hareketli geçtiğini belirtti.

"Bu yaz Galatasaray’dan transfer edildikten sonra sözleşme yenileme konusundaki tartışmalar oldu. Milan gibi diğer kulüplerle adının anıldığı söylentiler ne kadar doğruydu ve Udinese'de kalmaya karar vermene ne sebep oldu?" sorusuna cevap veren İtalyan futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Biraz çalkantılı bir yaz oldu ve bu da beni düşünmeye sevk etti. Ne istediğimi gerçekten anlamamı sağladı. Niyetim her zaman burada kalmaktı çünkü burada olmaktan keyif alıyorum. Udinese benim için bir aile gibi; beni kucakladılar, desteklediler ve her konuda yardımcı oldular. Bu kulübe karşı büyük bir aidiyet duygusu ve minnettarlık besliyorum. Futbolda sözleşmeler konusunda pek çok dinamik vardır... Küçük bir pazarlık süreci yaşandı ama neyse ki her şey olumlu sonuçlandı."

"UDINESE'DEN HABER BEKLEDİM"

Başka kulüplerle adının anılmasını normal karşıladığını belirten Zaniolo, Udinese'de kalmak istediğini vurguladı.

"İyi bir sezon geçirdiğinizde, büyük kulüplerle adınızın anılması normaldir ama ben Udinese'den haber bekledim. Onların niyeti beni tutmaktı ve şimdi sahada bu güveni boşa çıkarmamak bana düşüyor."

"TEK İSTEDİĞİM GERİ DÖNMEK"

Sakatlığı nedeniyle bu sezon sınırlı süre alan Zaniolo, öncelikli hedefinin sahalara dönmek olduğunu söyledi. İtalyan futbolcu, milli takımla Dünya Kupası'nda mücadele etme hayalini de dile getirdi.

"Her zaman kısa vadeli hedefler belirlerim. Şu anda tek istediğim sahaya geri dönmek ve Udinese ile kendi seviyemde mücadele etmek. En büyük hayalim, İtalya ile Dünya Kupası'nda oynamak."

UDINESE'NİN SEZON HEDEFİNİ AÇIKLADI

Udinese'nin bu sezonki hedefleri hakkında da konuşan Zaniolo, takımın geçen sezon elde ettiği 50 puana ulaşmayı veya bu rakamı aşmayı amaçladığını belirtti.

"Şunu söyleyeyim, elbette şampiyon olmak istiyoruz ama bunu isteyen tek takım biz değiliz... Takımımız güçlü, harika işler başarabiliriz, ancak başka birçok iyi donanımlı takım var, bu yüzden gerçekçi olmalıyız."

PREMIER LİG DENEYİMİNİ ANLATTI

Kariyerinde Aston Villa formasıyla Premier Lig'de de mücadele eden Zaniolo, İngiltere'deki deneyiminin kendisi için önemli olduğunu ifade etti.

"Premier Lig, futbolun NBA’sidir ve dürüst olmak gerekirse, orada oynamak benim hayallerimden biriydi. Ayrıca oyun stilimin o futbol tarzına mükemmel uyduğunu düşünüyordum. Başlangıçta, Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanarak tamamladığımız inanılmaz bir sezonda çok fazla forma giydim. Ancak forvet hattında Diaby, Watkins, Rogers, Bailey gibi yıldızlarla rekabet çok yoğundu... Seviye inanılmaz derecede yüksekti ve diyelim ki sahada, hayatta ve hatta kültürel olarak bile uyum sağlamam gerekiyordu. Ayrıca dürüst olmak gerekirse, İtalya’yı gerçekten özledim. Yine de, ilk 11’de yer alarak Arsenal’i 2-0 yenmek gibi büyük tatminler yaşadığımı düşünüyorum. Bu deneyim kişisel bilgimi zenginleştirdi ve Aston Villa gibi önemli bir kulübü Şampiyonlar Ligi’ne taşımaya katkıda bulunmaktan mutluyum."

RAFAEL LEAO'NUN GALATASARAY'A TRANSFERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Rafael Leao hakkında da konuşan Zaniolo, Portekizli futbolcunun dünya çapında bir oyuncu olduğunu söyledi. Sarı-kırmızılı takımın Avrupa'daki konumuna ve kadrosundaki yıldız isimlere de dikkat çekti.

"Rafael Leao dünya çapında bir oyuncu. Galatasaray çok prestijli bir takım, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar ve Türk futbolu Osimhen ve Sane gibi yıldızları kadrosuna katarak önemli bir gelişim gösteriyor. Eğer Galatasaray'da oynama, Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme fırsatı bulduysa, kesinlikle iyi bir iş çıkarmıştır. Rafael Leao'ya en iyi dileklerimi sunuyorum ve herkese ne kadar iyi olduğunu göstermeye devam etmesini umuyorum çünkü onu şahsen tanımıyor olsam da içgüdüsel olarak ondan hoşlanıyorum."

GALATASARAY TARAFTARINA ÖVGÜ

Kariyeri boyunca birçok önemli stadyumda forma giyen Zaniolo'ya, atmosferinden en çok etkilendiği stat da soruldu. Galatasaray taraftarının coşkusuna dikkat çeken İtalyan futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarların yarattığı atmosferin kendisini etkilediğini belirtti.

"Doğru Anfield, Old Trafford, San Siro, Olimpico gibi muhteşem stadyumlarda oynadım... Galatasaray’da inanılmaz bir taraftar coşkusu var, bir metre uzaktaki takım arkadaşını duyamıyorsun. Her maçta 50-60 bin coşkulu insan var, sanki her zaman bir Şampiyonlar Ligi finaliymiş gibi geliyor. Tabii ki Olimpico... Söylemeye bile gerek yok, taraftarlar sizi coşturduğunda sanki 1-0 önde başlıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Ama içimde en derin iz bırakan stadyum Bernabeu: Orada Real Madrid-Roma maçında oynamak, o seviyedeki ilk resmi maçımdı, bunu asla unutmayacağım."

ZANIOLO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Udinese formasıyla geride kalan sezonda 34 karşılaşmada görev yapan Nicolo Zaniolo, 6 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. İtalyan futbolcu, bu sezon ise yaşadığı sakatlık nedeniyle yalnızca 3 maçta forma giyebildi ve henüz gol ya da asist üretemedi.