Yüksel Yıldırım çılgın Fenerbahçe planını anlattı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın, pazar gecesi Süper Lig'de oynanacak kritik Fenerbahçe karşılaşmasında tribünde yerini alıp almayacağı konusundaki merak sona erdi. Şirket işleri nedeniyle yarın sabah acil olarak Fransa'ya gitmek zorunda kalacağını açıklayan Yıldırım, pazar günkü maça yetişebilmek için yoğun bir program hazırladı.

FRANSA'DA İŞ TOPLANTILARI VAR

Samsunhaber'e göre Başkan Yıldırım, iş seyahati kapsamında Fransa'da ortaklarıyla önemli toplantılar gerçekleştireceğini belirtti. Yıldırım'ın bu ziyareti şirket faaliyetleriyle ilgili acil bir gereklilikten kaynaklandığı ve ve pazar gününe kadar süreceği belirtildi.

ÖZEL UÇAKLA ZAMANLA YARIŞACAK

Toplantı trafiğinin yoğunluğuna rağmen takımını yalnız bırakmak istemeyen Yıldırım, özel bir lojistik planlama yaparak maça yetişme konusunda kararlılığını ortaya koydu. Başkan, Marsilya'dan Samsun'a özel uçağıyla doğrudan uçarak zamanla yarışacağını belirtti.

ÇILGIN PLANINI PAYLAŞTI

Yıldırım, yaptığı açıklamada çılgın seyahat planını taraftarlarla paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Son olarak yarın sabah şirket işleri için Fransa'ya gideceğim. Pazar gününe kadar orada olacağım. Ortaklarımla toplantılarım olacak. Pazar günü öğlene kadar işlerimin bitmesini ümit ediyorum. Bir aksilik olmaz ise saat 15.00-16.00 gibi kendi özel uçağımla Marsilya'dan Samsun'a doğru hareket edeceğim. Akşam saat 20.30 gibi Samsun'da olmayı planlıyorum. Yani Fenerbahçe maçına yetişeceğimi düşünüyorum."

Başkan Yıldırım'ın bu açıklaması, taraftarların günlerdir merak ettiği sorunun cevabını netleştirmiş oldu.