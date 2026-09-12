Yok artık Çorum FK! Samsunspor'u deplasmanda 5 golle devirdiler
Süper Lig'de Samsunspor'a konuk olan Çorum FK sahadan 5-1 galip ayrıldı.
Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip sahadan 5-1 galip ayrıldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
1. dakikada Arca Çorum FK 1-0 öne geçti. Guarino'nun hatasında Ramirez, kaleci Okan Kocuk'u çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı: 0-1.
5. dakikada Samsunspor 1-1 eşitliği yakaladı. Emre Kılınç'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Tomasson, yerden vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
10. dakikada misafir takım 2-1 öne geçti. Cengiz Ünder'in yaklaşık 25 metreden şutunda top, kaleci Okan Kocuk'u geçerek ağlarla buluştu: 1-2
15. dakikada Arca Çorum FK farkı 2'ye çıkardı. Diomande'nin ara pasında Cengiz Ünder kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-3.
24. dakikada Mendes'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yalçın Kayan'ın sert şutunda kaleci Felipe, son anda topu kornere çeldi.
50. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tomasson'un şutunda kaleci Felipe, meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.
62. dakikada Samed Onur'un ceza sahasına ortasında iyi yükselen Jarju'nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
70. dakikada Arca Çorum FK 4-1 öne geçti. Ermin Mahmic'in ara pasına hareketlenen Kyziridis topu kaleci Okan Kocuk'un sağından ağlarla buluşturdu: 1-4.
71. dakikada misafir takım skoru 5-1'e getirdi. Gökhan Sazdağ'ın pasında çalımlarla ceza saha içine giren Ramirez, topu ağlara yolladı: 1-5.
DETAYLAR
Stat: Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Ali Şansalan, Murat Temel, Ali Can Alp
Samsunspor: Okan Kocuk, Tomasson, Erakovic, Guarino, Mendes (Dk. 89 Haluk Mustafa Tan), Yalçın Kayan (Dk. 81 Yunus Emre Çift), Samed Onur (Dk. 67 Sekongo), Celil Yüksel, Emre Kılınç, Jarju (Dk. 67 Bayo), Mouandilmadji
Arca Çorum FK: Felipe, Borza, Smolcic, Serdar Saatçi, Gökhan Sazdağı (Dk. 80 Göktan Gürpüz), Kyziridis, Fredy (Dk.68 Ermin Mahmic), Ramadani, Cengiz Ünder (Dk. 68 Moukoko), Diomande (Dk. 58 Berat Ayberk Özdemir), Ramirez (Dk. 80 Penetra)
Goller: Dk. 1, Dk. 71 Ramirez, Dk. 10, Dk. 15 Cengiz Ünder, Dk. 70 Kyziridis (Arca Çorum FK), Dk. 5 Tomasson (Samsunspor)
Sarı kart: Dk. 31 Gökhan Sazdağı, Dk. 81 Ramadani, Dk. 90+1 Borza (Arca Çorum FK)