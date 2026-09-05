Yıllardır formaya hasret kalan Torreira'ya müjdeli haber: İşler bir anda değişti

2026 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile hayal kırıklığı yaşatan Uruguay Milli Takımı, grup aşamasında turnuvaya veda etmişti.

Radikal bir yapılanma kararı alan Uruguay Milli Takımı, teknik direktör Marcelo Bielsa ile yollarını ayırırken geçici olarak göreve Diego Forlan'ı getirdi.

Efsane isim Diego Forlan, Asya turu öncesinde Japonya, Güney Kore ve Hindistan ile oynanacak hazırlık karşılaşmaları öncesinde geniş kadroyu belirledi.

4 YILDIR FORMAYA HASRET KALAN TORREIRA'YA MÜJDELİ HABER

Diego Forlan, 46 kişilik geniş listeyi açıkladı.

Forlan, kadroyu koruma adına 2026 Dünya Kupası'nda oynayan 26 futbolcudan 21’ini bu listeye dahil ederken, geri kalan kontenjanı ise formda isimlerle doldurdu.

Süper Lig'de Galatasaray ile önemli performans sergileyen 30 yaşındaki Lucas Torreira, son olarak 2022 yılında milli takım formasını giymişti.

Tecrübeli oyuncu, Diego Forlan tarafından geniş kadroya dahil edildi.

Lucas Torreira, bugüne kadar milli takım formasını 40 kez giydi.

Milli takım formasına hasret kalan Torreira, Marcelo Bielsa'nın görev yaptığı dönemde yalnızca bir kez milli takım daveti almıştı.

Diego Forlan'ın göreve getirilmesi ile birlikte Torreira'nın bu hasreti de son bulmuş oldu.