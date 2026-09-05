Amedspor yeni transferini gece yarısı açıkladı

Süper Lig ekibi Amedspor, yaptığı yeni transferi duyurdu.

Gece yarısı sanal medya hesabından paylaşım yapan Diyarbakır ekibi, Gençlerbirliği’nden Dilhan Demir’i sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Yeşil-kırmızılı kulüp, genç futbolcu için ‘Hoş geldin Dilhan Demir’ mesajı yayımladı.

DİLHAN DEMİR'İN KARİYERİ

28 Haziran 2003'te Almanya'nın Herne kentinde dünyaya gelen Dilhan Demir, futbol kariyerine Almanya'da başladı. Altyapı döneminde Wuppertaler SV, DSC Wanne-Eickel ve TSG Sprockhövel gibi takımlarda forma giyen genç futbolcu, farklı seviyelerde edindiği deneyimlerin ardından Türkiye'ye dönüş yaptı.

Demir, 2023 yılında Gençlerbirliği'ne katıldıktan sonra yeniden Almanya'ya dönerek SV Schermbeck ve Wuppertaler SV formaları giydi. 2025 yazında ise Gençlerbirliği ile yeniden anlaşarak profesyonel kariyerinde önemli bir adım attı.

Sol ayağını kullanan ve ağırlıklı olarak sağ kanatta görev yapan 23 yaşındaki futbolcu, 2025-26 sezonunda Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de 6 maça çıktı. Türkiye Kupası'nda ise 4 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Sezonun ikinci yarısında Amedspor'a kiralanan Demir, sezon sonunda Gençlerbirliği'ne geri döndü.

Gençlerbirliği ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Demir'in kariyerindeki bir diğer dikkat çeken nokta ise 2026 yılının Şubat ayında yaşadığı sakatlık oldu. Çapraz bağ sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan genç oyuncunun yeniden formasına kavuşması bekleniyor.