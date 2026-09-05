Nihat Kahveci'den Galatasaray'ın yıldızına övgüler: Adam makine ya!

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Süper Lig'de Başakşehir'i 3-2 yendiği maçı değerlendirdi.

Nihat Kahveci, Galatasaray'ın yıldız futbolcusuna övgüler yağdırdı.

''ADAM MAKİNE YA!''

Lucas Torreira'yı öven Nihat Kahveci, ''Torreira'dan bir gol bir asist... 'Torreira'da hafif düşüş var, gitmek istiyor.' diyorlar Torreira'sız olmaz demiyor muyum ben burada. Düşsün biraz. Abdülkerim'le yarışıyor en çok dakikayı kim alacak 5. sezonla beraber diye. Adam makine ya!'' dedi.

''LEAO HEYECANLANDIRDI GALATASARAYLILARI''

Galatasaray'ın yeni transferi Leao hakkında konuşan Kahveci, ''Leao bugün ilk defa Galatasaray ile forma şansı buldu. Atılan Torreira golü ki onu daha sonra anlatırız. Orada tiki takasıyla golün içindeydi. Dakika 81’de topa bir dokundu. O Milan’daki en iyi dönemindeki hızlı tren modunu açtı. Sıfıra indi. Güzel de bir orta kesti. Leao da heyecanlandırdı Galatasaraylıları. Osimhen ile beraber onu düşündüğümde Leao’nun aç bir şekilde oynayacağını ve Galatasaray’a da çok katkı sağlayacağını gördüm'' ifadelerini kullandı.

ALEKSEY BATRAKOV SÖZLERİ

Nihat Kahveci, Aleksey Batrakov hakkında ise, ''33. saniyede Osimhen’e müthiş bir asist yaptı arkadaşlar. Sağ köşede yaptığı ortayı hatırlayın. 6. Dakikada Yunus’un attığı şutta pası veren Batrakov’du. 7’de korner kullandı. 8’de kendi topundan sonra faul yaptı. 10’da Osimhen’e çok şık bir topuk pası var. 11’de yine Sara’ya bir pas verdi. Sara’nın şutu vardı. 26’da yine indi kenara orta yaptı. 27’de de Osimhen’in asistini iyi vuramadı, ıskaladı.

Maçın her anındaydı. Bir Ronaldinho, Neymar çalımları izlemeyeceğiz. Top gelmeden nereye oynayacağını biliyor. Çevre kontrolü iyi. Tek pası ne zaman kullanacağını biliyor. Ve rakip ceza sahası içerisine iyi giriyor. Gelmeden önce ne dediysek sahada gördük. Daha da iyi olacak. Bunu uzun zamana yaymalı. Osimhen çıktıktan sonra orta sahanın içinde kayboldu.'' yorumunu yaptı.