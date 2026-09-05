Erman Toroğlu: Net kırmızı kart

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, mücadeleyi Sözcü TV'de değerlendirdi.

''DUMAN EDERLER GALATASARAY'I''

Erman Toroğlu, ''Galatasaray bu tarz oyunla deplasmanda iyi iş yapabilir. İç sahada duman ederler Galatasaray'ı. Arkaya her giden top tehlikeli. Galatasaray çok kolay top kapıp sonuca gitti.'' ifadelerini kullandı.

''KENARDA TEKNİK DİREKTÖR YOK''

Galatasaray'ın iyi olmadığını belirten usta yorumcu, ''Barış Alper yok, Sane yok, zaten 9 kişi oynuyorsun. Kenarda teknik direktör yok. Galatasaray şahsi becerilerle gidiyor. Galatasaray'ın oyun planı yok. Osimhen'siz Galatasaray yanar. Biraz düzgün bir takım Galatasaray'ı duman ederdi, Galatasaray iyi değildi.'' dedi.

Konuşmasını sürdüren Toroğlu, ''Ben artık güvenimi kaybettim, Türkiye'de futbolda güven kayboldu. Bahis çıktı güvenmiyorsun. Bizim burda konuşmamızla olmuyor.'' şeklinde konuştu.

''NET KIRMIZI KART''

Başakşehir'de Umut Bozok'un gördüğü kırmızı kartın doğru olduğunu aktaran Toroğlu, ''Daha yeni girdin oyuna. Belki de puan alacaktın Galatasaray'a. Net kırmızı kart. Tereddüt etti mi hakem bakmam. Zaten kırmızı kartta hata az oluyor.'' sözlerini sarf etti.

GALATASARAY'IN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Galatasaray'ın iptal edilen golünü yorumlayan Erman Toroğlu, ''Orada topa hareket ediyorsan, aktif ofsayta geçiyorsun. Defansı ve kaleciyi aldatıyorsun. Çok enteresan bir ofsayt çıktı ortaya. Çok bekleyince kafa karışıyor.'' dedi.

Erman Toroğlu son olarak, ''Barış Alper'e net sarı kart. Adam kurtulmuş gidiyor. Bunun tartışması yok sarı kart ama vermedi. Başakşehir'in teknik direktörünü attı ama aynı pozisyonda Galatasaray'ın teknik direktörünü atamaz.'' sözlerini kullandı.