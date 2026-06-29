2026 Dünya Kupası'nda dünyanın konuştuğu olay!

Cezayir taraftarları, kendi kalesine giren topu adeta şampiyonluk golü gibi karşıladı. Tribünlerde ve televizyon başlarında yenilen gol sonrası gelen sevinç çığlıkları, futbol dünyasını şaşkına çevirdi. Görülmemiş bu tablonun sebebi ise sonradan ortaya çıktı.



90+6'DA GELEN GOL KADERİ DEĞİŞTİRDİ

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda son haftanın son dakikasında yaşanan bu beklenmedik gol, sadece skoru değil; Cezayir'in turnuvadaki yol haritasını da kökten değiştirdi. Avusturya, karşılaşmanın 90+6. dakikasında bulduğu golle skoru 3-3'e getirdi. Bu sonuçla birlikte iki takım da grubu 4'er puanla kapattı. Averaj hesaplarına göre Avusturya ikinci, Cezayir ise üçüncü sıraya yerleşti. Her iki ekip de son 32 turuna adını yazdırmayı başardı; ancak eşleşmeler açısından tablo tamamen farklı bir hal aldı.

İSPANYA KORKUSU, İSVİÇRE COŞKUSU

Grubun ikincisi konumuna düşmek, normalde hayal kırıklığı yaratır. Ancak Cezayir için bu durum tam tersine büyük bir nefes aldırdı. İkinci sırayı koruyan Avusturya, son 32 turunda aşılması son derece güç bir rakip olan İspanya ile eşleşirken; üçüncülüğe gerileyen Cezayir'in önüne görece daha erişilebilir bir rakip olarak İsviçre çıktı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:

TV BAŞINDA KUTLAMA SAHNELERİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Cezayir'in dört bir yanında televizyon başında maçı izleyen taraftarların, Avusturya'nın golünü gördükleri an patlayan sevinç görüntüleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Yedikleri bir golü sanki kendileri atmış gibi kutlayan Cezayirlilerin bu sıra dışı sevinci, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.