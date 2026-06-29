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Dünya Kupası'nda son 16 turuna çıkan ilk takım belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu başladı. Son 16 turuna çıkan ilk takım belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Dünya Kupası'nda son 16 turuna çıkan ilk takım belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu ilk maçı oynandı ve son 16 turuna çıkan ilk takım belli oldu.

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Los Angeles'da yaklaşık 70 bin taraftarın izlediği karşılaşmada Güney Afrika'yı 90+2'deki golle yıkan Kanada, son 16 turuna yükselmeyi başardı.
Kanada'ya turu getiren golü, 90+2. dakikada Eustaquio attı.
Kanada, son 16 turunda Hollanda-Fas eşleşmesinin galibiyle 4 Temmuz'da karşı karşıya gelecek. Houston'da oynanacak çeyrek finale yükselme maçı, TSİ 20.00'de başlayacak.

GÜNEY AFRİKA-KANADA: 0-1

Stat: Los Angeles
Hakemler: Joao Pedro Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)
Güney Afrika: Williams, Modiba, Mbokazi, Mudau, Okon, Mokoena, Sithole, Appollis, Mofokeng (Dk. 46 Mbatha), Maseko (Dk. 86 Moremi), Makgopa (Dk. 86 Rayners)
Kanada: Crepeau, Johnston, Cornelius, Bombito (Dk. 59 Fougerolles), Laryea, Eustaquio, Millar (Dk. 70 Shaffelburg), Saliba (Dk. 59 Sigur), Jonathan David, Oluwaseyi (Dk. 70 Promise David), Buchanan (Dk. 75 Alphonso Davies)
Gol: Dk. 90+2 Eustaquio (Kanada)
Sarı kartlar: Dk. 54 Saliba, Dk. 67 Sigur (Kanada) (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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