Böyle düşüş görülmedi. Bir zamanlar Süper Lig'deydi. Korkulan bir rakipti. Ama yazık oldu koca kente. 7 yıl önce UEFA Avrupa Ligi'ndeydi şimdi amatöre düştü.

Malatya'yı temsil eden Yeni Malatyaspor, 2006-2007 sezonunda 3. Lig'e, 2009-2010 sezonunda ise 2. Lig'e yükseldi. 2014-2015 sezonunda 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak 1. Lig'e yükseldi. Sarı siyahlı takım, 2016-2017 sezonunu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

SÜPER LİG'DE 5 SEZON VE UEFA AVRUPA LİGİ

Yeni Malatyaspor, 2017-2018 sezonunda tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etti.

Süper Lig'deki sezonunu 10. sırada tamamlayan Malatya ekibi, 2018-2019 sezonunu ise 5. sırada bitirerek tarihinin en başarılı derecelerinden birine imza attı.

Aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı lig şampiyonu Galatasaray'ın kazanmasıyla UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden Yeni Malatyaspor, Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil etti. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna kadar yükseldi.

Yeni Malatyaspor, 2019-2020 sezonunda Süper Lig'i 16. sırada tamamladı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunun küme düşmeyi kaldırmasıyla Süper Lig'de kalmaya devam etti. Malatya temsilcisi, 2020-2021 sezonunu 15. sırada tamamlarken, 2021-2022 sezonunu ise son sırada bitirerek Süper Lig'e veda etti.

O KADAR HIZLI DÜŞTÜ Kİ

Malatyaspor sonraki liglerde o kadar hızlı düştü ki, adeta başdöndürdü.

Süper Lig'den düşmesinin ardından 2022-2023 sezonunda 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor, ligi 16 puanla son sırada tamamladı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ligden çekilme hakkını kullanan kulüpler arasında yer alan Yeni Malatyaspor, 2023-2024 sezonunda müsabakalarda yer almadı.

Malatya ekibi, 2024-2025 sezonunda yeniden 1. Lig'de mücadele etti ancak sezonu puansız tamamlayarak bir alt lige düştü.

2. Lig'de de ekonomik sorunlarla mücadele eden Yeni Malatyaspor, altyapı oyuncularının ağırlıkta olduğu bir kadroyla sahaya çıktı.

Ligin 13. haftasında deplasmanda oynanması gereken Adanaspor maçına çıkmayan Malatya temsilcisine, 3-0 hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verildi. 14. haftadaki Isparta 32 Spor karşılaşmasına da yeterli sayıda oyuncuyla çıkamayınca 3-0 hükmen mağlup ilan edildi.

PFDK, daha sonraki süreçte kulübün müsabakalara çıkmaması nedeniyle diğer karşılaşmalarının da hükmen mağlubiyet olarak tescil edilmesine karar verdi. Malatya temsilcisi, 2. Lig'de yalnızca bir sezon mücadele ettikten sonra 3. Lig'e düştü.

Yeni Malatyaspor, bu sezon 3. Lig'de de sahaya çıkamadı.

Sarı-siyahlılar, ligin ilk haftasında sahasında Karaman FK, ikinci haftada da deplasmanda Ejderoğlu Kırşehir FK ile oynanması gereken karşılaşmalara çıkmadı.

PFDK, kulübün aynı sezon içerisinde iki müsabakaya çıkmaması nedeniyle amatör lige düşürülmesine karar verdi.

Kararın kesinleşmesiyle Yeni Malatyaspor, profesyonel liglerdeki 19 yıllık serüveninin ardından amatör lige geriledi.

Futbol serüvenine amatör ligde 1986'da başlayan, Süper Lig'de 5 sezon mücadele eden ve UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Yeni Malatyaspor'un başladığı yere dönmesi kentte üzüntüyle karşılandı. (AA)