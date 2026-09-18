TFF 2 haftada resmen küme düşürdü: Rakipleri hükmen galip sayılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) PFDK kararlarını açıkladı. Federasyon TFF 3. Lig 3. Grup'taki ilk iki maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor kararını duyurdu.

TFF KÜME DÜŞÜRDÜ

TFF'den yapılan açıklamaya göre Yeni Malatyaspor'un bir alt lige düşürülmesine karar verildi. Yeni Malatyaspor ile bu sezon maçı olan takımlar hükmen galip sayılacak.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 12.09.2026 tarihinde oynanan EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ-YENİ MALATYASPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA, BİR ALT LİGE DÜŞÜRÜLMESİNE ve BU MÜSABAKA TARİHİNDEN İTİBAREN BU TAKIMLA MÜSABAKASI OLAN DİĞER TAKIMLARIN MÜSABAKALARI OYNAMAKSIZIN HÜKMEN GALİP SAYILMALARINA

GEÇTİĞİMİZ SEZON DA KÜME DÜŞÜRÜLDÜLER

İdari ve mali açıdan büyük bir kriz içerisinde olan Yeni Malatyaspor geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta da maçlara çıkmayarak küme düşmüştü.