Yasin Kol skandalı ortaya çıktı

Süper Lig'i karıştıran MHK skandalı sonrası tutuklanan Yasin Kol için spor yorumcusu Oğuz Altay çok sert ifadeler kullandı.

HT Spor yorumcusu Oğuz Altay ayrıca Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Altay, hakem gündemine ilişkin görüşlerini paylaşırken Torreira'nın sahadaki davranışlarıyla ilgili de çarpıcı bir analiz yaptı.

YASİN KOL SKANDALI

Türk hakemliğiyle ilgili konuşan Altay, tutuklanan hakem Yasin Kol'un görev aldığı maç sayısına dikkat çekti. Hakemin fiziksel yeterlilik ve yabancı dil konularında eleştirildiğini belirten Altay, buna rağmen sık sık kritik karşılaşmalarda görevlendirilmesini sorguladı.

Altay, bir hakemin maç yönettikten kısa süre sonra VAR odasında da görevlendirilmesinin futbol kamuoyunda soru işaretleri yarattığını ifade etti. Deneyimli yorumcu ayrıca, geçmiş yıllarda bazı hakem atamalarıyla ilgili yaşanan tartışmaları da hatırlattı ve şöyle konuştu:

Yasin Kol bu sezon bile 6 haftada 4 maç yönetmiş. Fizik olarak testleri geçememesine rağmen ve yabancı dili olmamasına rağmen maçlar yönetiyor. Bir müsabaka yönettikten sonra da ertesi gün VAR'da görev alabiliyor. Bunlar normal değil. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı geçen sene Yasin Kol'un derbiyi yönetebilecek potansiyeli olan bir hakem olduğunu söylemişti.

"TARAFTARLARIN AKLINA SORU İŞARETLERİ GELİYOR"

Hakem kararlarının uzun yıllardır Türk futbolunda gündem oluşturduğunu söyleyen Altay, farklı dönemlerde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin benzer tartışmaların merkezinde yer aldığını belirtti.

Geçmişte yaşanan bazı örnekleri sıralayan Altay, özellikle VAR uygulamalarında verilen ve verilmeyen kararların taraftarların kafasında soru işaretleri oluşturduğunu dile getirdi.

TORREIRA TESPİTİ DİKKAT ÇEKTİ

Lucas Torreira'nın saha içerisindeki hareketlerine de değinen Altay, Uruguaylı futbolcunun fiziksel temaslar konusunda bilinçli davrandığını savundu.

Altay, Torreira'nın sert müdahalelerden korunmak amacıyla temasın şiddeti artmadan önce kendisini kontrollü şekilde bıraktığını öne sürerek, "Çok akıllı bir futbolcu. Darbe gelmeden önce pozisyonunu ayarlıyor ve olası sakatlık riskini azaltmaya çalışıyor" görüşünü dile getirdi.

MANAJ POZİSYONUNU HATIRLATTI

Sivassporlu Rey Manaj ile Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan pozisyonu da örnek gösteren Altay, bazı müdahalelerde beklenen kartların çıkmamasının futbolcuları kendilerini koruma refleksi geliştirmeye ittiğini söyledi.