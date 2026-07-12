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Wimbledon'da şampiyon belli oldu: Üst üste ikinci kez kazandı

Wimbledon tek erkekler finalinde Alexander Zverev'i setlerde 3-1 mağlup eden Jannik Sinner şampiyon oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Wimbledon'da şampiyon belli oldu: Üst üste ikinci kez kazandı

Wimbledon Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde İtalyan raket Jannik Sinner, Alman rakibi Alexander Zverev ile karşılaştı. İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanan mücadele 3 saat 46 dakika sürdü.

WİMBLEDON'DA ŞAMPİYON JANNIK SINNER

Kıran kırana geçen karşılaşmada Jannik Sinner rakibi Zverev'i 6-7, 7-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup etmeyi başardı.

ÜST ÜSTE 2. KEZ KAZANDI

Dünya 1 numarası bu galibiyetiyle birlikte üst üste 2. kez Wimbledon'da şampiyonluk yaşadı.

5. GRAND SLAM ŞAMPİYONLUĞU

Daha önce Avustralya Açık'ta iki, ABD Açık'ta bir kez şampiyon olan İtalyan sporcu, böylece 5. grand slam zaferine ulaştı. Jannik Sinner bir tek en büyük toprak zemin turnuvası olan Fransa Açık'ta şampiyon olamadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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