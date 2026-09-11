Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe derbisi için itiraf

Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, 3-0 kazandıkları Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adamın konuşması şu şekilde.

Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Çok tehlikeli bir maçtı. Derbi sonrası o motivasyonu, açlığı yakalamak kolay olmuyor. Geçen hafta yaşadığımız delilikti, çılgınlıktı. Maça iyi başladık ve kendimizi gösterdik. İkinci yarıda oyun daha sakin geçti. Önemli olan kazanmak. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Bugün iyi iş çıkardık.

"ALANYA MAÇI İÇİMDE KALDI"

Alanya ve bugünkü maç arasındaki farklılık, bugün golü daha erken bulduk. Rakip savunmayı daha erken açtık. Alanyaspor'un da farklı bir stratejisi vardı o maçta. O maç için üzgünüm. O maçta puan alsaydık şu anda farklı şeyler konuşabilirdik. O benim için de içimde kaldı biraz.

"ALIŞIYORUZ VE GELİŞİYORUZ"

Her geçen gün daha da gelişiyoruz, bunu görüyoruz. Farklı savunmalara karşı oynadıkça bunlara alışıyoruz ve gelişiyoruz. Daha da çalışmamız gerekiyor. Mutluyum şu anda.

"ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK"

Bundan önce 2 maç kaybettik. Oradan çok şey öğrendik, nasıl reaksiyon göstermemiz gerektiğini öğretti o maçlar. O iki mağlubiyetten sonra bunları öğrendik. Bu dersleri çıkardığımız için mutluyum. Ligde şu anda olduğumuz yerden çok mutluyum.

"MİLLİ ARAYA GÜZEL BİR ŞEKİLDE GİRMEK İSTİYORUZ"

Perşembe günü çok önemli bir maçımız var. Sonra lig maçı var, milli ara var. Milli araya güzel bir şekilde girmek istiyoruz.

"MAÇLARIMIZ ZOR AMA ÇOK İSTEKLİYİZ"

Avrupa'da devam etmeyi çok istedik ve bunu başardık. Maçlarımız zor ama çok istekliyiz. Kendimizi en iyi şekilde göstermek istiyoruz.