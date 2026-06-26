Vincenzo Italiano bizzat istedi: Beşiktaş anlaşmaya vardı

Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş kadro planlamasını sürdürüyor. Vincenzo Italiano'nun talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar ilk imzayı attırmaya hazırlanıyor.

KASSOUM OUATTARA'YLA ANLAŞMAYA VARILDI

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, Kassoum Ouattara'ya talip oldu. Siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki sol bekle anlaşmaya vardı. Vincenzo Italiano'nun oyuncunun transferi için bizzat çaba sarf ettiği ifade edildi.

MONACO'YLA TEMASLAR SÜRÜYOR

Siyah-beyazlılar oyuncunun kulübü Monaco'yla resmi temasları hızlandırdı. Tarafların 10 milyon euro bonservis bedeli üzerinden görüşmeleri sürdürdüğü aktarıldı.

24 MAÇTA 4 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Monaco formasıyla 24 maça çıkan Kassoum Ouattara, bin 363 dakika sahada kaldı. Genç yıldız, 4 asist kaydetti.