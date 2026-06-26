Vincenzo Italiano bizzat istedi: Beşiktaş anlaşmaya vardı
Beşiktaş, Vincenzo Italiano'nun bizzat istediği 21 yaşındaki sol bek Kassoum Ouattara'yla anlaşmaya vardı. Kulüpler arasında pazarlık sürüyor.
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Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş kadro planlamasını sürdürüyor. Vincenzo Italiano'nun talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar ilk imzayı attırmaya hazırlanıyor.
KASSOUM OUATTARA'YLA ANLAŞMAYA VARILDI
Foot Mercato'da yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, Kassoum Ouattara'ya talip oldu. Siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki sol bekle anlaşmaya vardı. Vincenzo Italiano'nun oyuncunun transferi için bizzat çaba sarf ettiği ifade edildi.
MONACO'YLA TEMASLAR SÜRÜYOR
Siyah-beyazlılar oyuncunun kulübü Monaco'yla resmi temasları hızlandırdı. Tarafların 10 milyon euro bonservis bedeli üzerinden görüşmeleri sürdürdüğü aktarıldı.
24 MAÇTA 4 ASİST KAYDETTİ
Bu sezon Monaco formasıyla 24 maça çıkan Kassoum Ouattara, bin 363 dakika sahada kaldı. Genç yıldız, 4 asist kaydetti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi