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Halk TV Spor Vedat Muriqi Fenerbahçe'de: Formayı giydi imzayı attı

Vedat Muriqi Fenerbahçe'de: Formayı giydi imzayı attı

Fenerbahçe, Kosovalı golcü Vedat Muriqi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

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Mirza Şeker
Mirza Şeker Derleyen
Vedat Muriqi Fenerbahçe'de: Formayı giydi imzayı attı

Fenerbahçe, Kosovalı forvet Vedat Muriqi’nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağladı.
1994 doğumlu golcü oyuncu Vedat Muriqi, kendisini 3 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

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Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ndeki imza töreninde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin de yer aldı.

VEDAT MURIQI'DEN İLK SÖZLER

Vedat Muriqi, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, “Bana bu formayı tekrar layık gören Sayın Başkanımıza, Oğuz Hocama, sevgili Hocamız İsmail Kartal’a, tüm değerli Fenerbahçe taraftarlarına canıgönülden teşekkür ederim. Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğu gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun.” dedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Vedat Muriqi Fenerbahçe Transfer
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