Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın göreve yeniden gelmesiyle transferde de hareketlilik yaşanıyor. Sarı Lacivertlilerin eski yıldızı Dirk Kuyt'ın takıma geri dönüş haberi camiada sevinçle karşılandı.

Ancak Fenerbahçe'nin Dirk Kuyt transferinde izlediği yöntem Hollanda'da tartışma yarattı. De Telegraaf'ın haberine göre sarı-lacivertliler, Hollandalı teknik adamla önce anlaşma sağladı, ardından kulübü FC Dordrecht ile temasa geçti. Bu sıralama Dordrecht yönetiminde rahatsızlık yarattı.

"FENERBAHÇE ÖZÜR DİLEDİ"

FC Dordrecht Genel Müdürü Hans de Zeeuw, yaşanan süreci açık sözlülükle değerlendirdi:

Önce teknik direktörle anlaşma sağlanıp daha sonra kulüple iletişime geçilmesini garip buluyorum. Öncelikle FC Dordrecht ile hangi şartlarda ayrılabileceği konuşulmalıydı. Ardından teknik direktörle masaya oturulmalıydı. Bu nedenle özür dilediler.

ANLAŞMA TEHLİKEYE GİRDİ

De Zeeuw, Fenerbahçe ile görüşmelerin sürdüğünü ancak tarafların hala birbirinden uzak olduğunu vurguladı. Kuyt transferinin ne zaman sonuçlanacağı belirsizliğini korurken Hollandalı yöneticinin tutumu müzakerelere ayrı bir boyut kattı.



