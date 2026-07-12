Ümit Karan serbest kalır kalmaz imzayı attı: Yeni adresi belli oldu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ederken bir imza da Ümit Karan'dan geldi. Eski futbolcu yeni sezon için sporON Youtube kanalıyla anlaştı.

Konuya dair yapılan resmi açıklamada "Galatasaray’ın efsane golcülerinden Ümit Karan, yeni sezonda yorumlarıyla sporON ekranlarında olacak. Süper Lig ve Avrupa maçlarının ardından öne çıkan gelişmeler, kritik anlar ve futbol gündeminin sıcak başlıkları Ümit Karan’ın değerlendirmeleriyle masaya yatırılacak. Ümit Karan ayrıca, Galatasaray gündemini tüm yönleriyle ele aldığımız Galatasaray Meydanı programında da yorumcu olarak yer alacak" ifadelerine yer verildi.

GEÇTİĞİMİZ AY SERBEST KALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında bir süre tutuklu bulunan Ümit Karan, 2 Haziran 2026'da Çağlayan Adliyesi'nde görülen ilk duruşmada serbest kaldı.

Mahkeme Ümit Karan hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.