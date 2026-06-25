UEFA'dan gelen ceza Fenerbahçe'yi zora soktu: Şaşkına çeviren talep

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe yönetimi, Marsilya'dan Mason Greenwood'u kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerin oyuncu tarafıyla el sıkıştığı kaydedilirken Fransız kulübüyle henüz bir anlaşmaya varılamadı.

MARSILYA 50 MİLYON TALEP ETTİ

Fanatik'ten Samet Çayır'ın haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, 35 milyon euroluk bonservis teklifinde bulundu. Marsilya tarafının beklentisi ise 50 milyon euro civarında.

TEMİNAT MEKTUBU İSTEDİLER

Taraflar arasında görüşmeler devam ederken Marsilya'nın bir talebi daha oldu. Fransızlar, oyuncunun transferi için teminat mektubu istedi. Marsilya'nın mektubu Fenerbahçe'nin UEFA'dan aldığı para cezası nedeniyle talep ettiği öne sürüldü.

45 MAÇTA 26 GOL VE 11 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Marsilya formasıyla 45 maça çıkan Mason Greenwood, 3 bin 577 dakika sahada kaldı. Genç futbolcu, 26 gol ve 11 asist kaydetti.