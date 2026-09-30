UEFA Uluslar Ligi'nde 10 maçta 23 gol: Halil Umut Meler'den kırmızı kart
UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftası 10 maçta sona erdi. 23 golün atıldığı geceye Halil Umut Meler gösterdiği kırmızı kartla damgasını vurdu.
UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftası A, B ve C liglerinde oynanan 10 maçta sona erdi. Toplam 23 golün atıldığı geceye Halil Umut Meler gösterdiği kırmızı kartla damgasını vurdu.
A Ligi 3. Grup'ta İspanya evinde Hırvatistan'ı 4-1 mağlup etti. İspanya'nın gollerini Lamine Yamal (2), Marc Pubill ve Nico Williams attı. Hırvatistan'ın tek golü Drena Beljo'dan geldi.
HALİL UMUT MELER'DEN KIRMIZI KART
A Grubu'nda oynanan maçta ise İngiltere, deplasmanda Çekya'yı 2-0 yendi. Maça Halil Umut Meler'in çıkardığı kırmızı kart damgasını vurdu. Çekya'dan Pavel Sulc, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. İngiltere'nin gollerini Anthony Gordon ve Harry Kane attı.
UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE SONUÇLAR
A Ligi
3. Grup:
İspanya-Hırvatistan: 4-1
Çekya-İngiltere: 0-2
B Ligi
1. Grup:
Slovenya-Kuzey Makedonya: 2-0
İskoçya-İsviçre: 0-3
C Ligi:
1. Grup:
Finlandiya-Belarus: 0-0
San Marino-Arnavutluk: 0-3
3. Grup:
Moldova-Faroe Adaları: 1-1
Slovakya-Kazakistan: 2-1
4. Grup:
Lüksemburg-İzlanda: 0-3
Bulgaristan-Estonya: 0-0