UEFA Uluslar Ligi'nde 10 maçta 23 gol: Halil Umut Meler'den kırmızı kart

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UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftası A, B ve C liglerinde oynanan 10 maçta sona erdi. Toplam 23 golün atıldığı geceye Halil Umut Meler gösterdiği kırmızı kartla damgasını vurdu.

A Ligi 3. Grup'ta İspanya evinde Hırvatistan'ı 4-1 mağlup etti. İspanya'nın gollerini Lamine Yamal (2), Marc Pubill ve Nico Williams attı. Hırvatistan'ın tek golü Drena Beljo'dan geldi.

HALİL UMUT MELER'DEN KIRMIZI KART

A Grubu'nda oynanan maçta ise İngiltere, deplasmanda Çekya'yı 2-0 yendi. Maça Halil Umut Meler'in çıkardığı kırmızı kart damgasını vurdu. Çekya'dan Pavel Sulc, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. İngiltere'nin gollerini Anthony Gordon ve Harry Kane attı.

UEFA ULUSLAR LİGİ'NDE SONUÇLAR

A Ligi

3. Grup:

İspanya-Hırvatistan: 4-1

Çekya-İngiltere: 0-2

B Ligi

1. Grup:

Slovenya-Kuzey Makedonya: 2-0

İskoçya-İsviçre: 0-3

C Ligi:

1. Grup:

Finlandiya-Belarus: 0-0

San Marino-Arnavutluk: 0-3

3. Grup:

Moldova-Faroe Adaları: 1-1

Slovakya-Kazakistan: 2-1

4. Grup:

Lüksemburg-İzlanda: 0-3

Bulgaristan-Estonya: 0-0