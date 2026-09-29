İran Ekvador ve Cezayir bile bizi geçti: Milli takımın dünya sıralamasındaki yeri belli oldu

Millilerimizin dün akşam oynadığı İtalya karşısında aldığı 1-4'lük ağır mağlubiyet sonrası güncellenen yeni listede "Bizim Çocuklar", tam 4 basamak birden geriledi ve İran, Ekvador, Cezayir'in arkasında kaldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya karşısında alınan ağır mağlubiyetin faturası ağır oldu. Grubun ikinci haftasındaki karşılaşmasından4-1'lik yenilgiyle dönen Ay-yıldızlılar, bu sonuçla birlikte dünya sıralamasında da ciddi bir kan kaybı yaşadı.

İLK 30'UN DIŞINDA KALDIK

Dünya Kupası'nda 27. sıraya kadar yükselen ve 1.582 puana sahip olan A Milli Takımımız, İtalya yenilgisinin ardından puan kaybederek 31. sıraya geriledi. Yaşanan 4 basamaklı bu düşüşle birlikte Türkiye, güncel tablonun ilk 30 sırasındaki yerini kaybetti.

İRAN EKVADOR CEZAYİR BİLE BİZDEN ÖNDE

Milli takımın yaşadığı bu sert düşüş, dünya sıralamasındaki rakiplerimizin de gerisine düşmemize neden oldu. Güncellenen yeni tabloda İran 22. sıraya, Ekvador 25. sıraya ve Cezayir 29. sıraya yerleşerek A Milli Takımımızı geride bıraktı.

Bu üç ülkenin yanı sıra Nijerya, Avustralya ve Kanada gibi ülkeler de listenin üst basamaklarında kendilerine yer bularak milli takımımızın önünde kendine yer buldu.

ZİRVEDE İSPANYA VAR İTALYA 15'İNCİ SIRADA

FIFA tarafından paylaşılan güncel listenin zirvesinde 2002.34 puanla İspanya yer alırken, onu son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin ve Fransa takip etti. Uluslar Ligi'nde bizi 1-4 mağlup eden İtalya ise 1704.11 puanla dünya sıralamasının 15. basamağında kendine yer buldu.

İşte güncellenen FIFA dünya sıralamasında ilk 10 ve milli takımımızın son durumu:

• 1- İspanya | 2002.34 puan

• 2- Arjantin | 1970.37 puan

• 3- Fransa | 1957.10 puan

• 4- İngiltere | 1916.38 puan

• 5- Fas | 1806.87 puan

• 6- Brezilya | 1802.90 puan

• 7- Portekiz | 1797.39 puan

• 8- Belçika | 1779.63 puan

• 9- Hollanda | 1778.65 puan

• 10- Meksika | 1754.16 puan

• 31- TÜRKİYE | 1573.77 puan