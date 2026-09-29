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TFF'nin Montella kararı belli oldu

A Milli Takım'ın İtalya'ya 4-1 yenilmesinin ardından TFF'nin Montella kararının belli olduğu ileri sürüldü.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TFF'nin Montella kararı belli oldu

2026 Dünya Kupası'nda en erken elenen takımlardan olan Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ne de 2 mağlubiyetle başlaması ve İtalya'ya farklı yenilmesinin ardından istifaya çağrılan teknik direktör Vincenzo Montella ile ilgili TFF'nin (Türkiye Futbol Federasyonu) kararının belli olduğu ileri sürüldü.

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Montella, maçtan sonraki basın toplantısında "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hayır, yaptığım çalışmalara inanıyorum önemli fırsatlarım varken bile gitmedim, burada sürdürdüğümüz çalışmalarımız futbolcularıma inancımız sonuna kadar devam ediyor. Yaptıklarımızdan daha fazlasını hak ettiklerini düşünüyorsanız bana suç atabilirsiniz ama futbolcularımın arkasında durmaya devam edeceğim, kesinlikle onlarla buralara kadar nasıl geldiysek, böyle bir durum söz konusu olursa öncelikle futbolcularımla konuşurum ama öyle bir gündemimiz yok" yanıtını verdi.

İŞTE TFF'NİN MONTELLA KARARI

Montella'nın istifa etmeyi düşünmediğini söylemesinin ardından TFF'nin kararının da belli olduğu bildirildi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, teknik direktör Vincenzo Montella'nın istifa etmeyi düşünmediğini belirterek, TFF'nin kararını da açıkladı.
Schira, TFF'nin A Milli Takım'ın Belçika ve İtalya ile oynayacağı maçların ardından Montella'nın durumunu değerlendirme kararı aldığını belirtti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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