UEFA incelemeyi başlattı: Soruşturma açıldı

UEFA, İrlanda Cumhuriyeti ile İsrail arasında oynanan Uluslar Ligi mücadelesinin devre arasında yaşandığı iddia edilen olaylarla ilgili resmi soruşturma başlattı.

Sırbistan'da oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından gündeme gelen iddialar nedeniyle UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi görevlendirildi.

DEVRE ARASINDA GERİLİM ÇIKTI

İngiliz ve İrlanda basınında yer alan haberlere göre karşılaşmanın devre arasında iki takım oyuncuları ve teknik ekipleri arasında tartışma yaşandı. Yaşanan gerilimin ardından İrlanda Cumhuriyeti cephesinden dikkat çeken bir iddia geldi.

İrlanda Milli Takımı'nın atletik performans antrenörü Damien Doyle, bir İsrailli futbolcunun kendisine tükürdüğünü öne sürdü. İddia kısa sürede gündeme otururken, İrlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson da söz konusu olaydan haberdar olduklarını doğruladı.

UEFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

UEFA, resmi raporların incelenmesinin ardından karşılaşmada yaşandığı öne sürülen olaylarla ilgili disiplin soruşturması başlattı.

UEFA tarafından yapılan açıklamada, "Sırbistan'da 4 Ekim'de oynanan İrlanda Cumhuriyeti ile İsrail arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçında oyuncuların olası uygunsuz davranışlarıyla ilgili gerekli disiplin soruşturmasını yürütmek üzere bir UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi atanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Soruşturmanın sonucunda olayla ilgili herhangi bir disiplin yaptırımı uygulanıp uygulanmayacağı UEFA'nın incelemesinin ardından belli olacak.

İRLANDA'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Karşılaşmanın ardından konuşan İrlanda Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson, iki takımın gelecekte yeniden karşı karşıya gelip gelmemesi gerektiğine ilişkin soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

Hallgrimsson, "Hayır, gelmemeliler. Bu bizim karar vereceğimiz bir şey değil, UEFA'nın kararı." ifadelerini kullandı.

İrlandalı teknik adam ayrıca ülkesinde Filistin'e yönelik güçlü bir destek bulunduğunu belirterek, son dönemde yaşananların hiçbir milli takımın başına gelmesini istemediğini söyledi.

UEFA'nın soruşturması kapsamında maçın resmi raporları ve karşılaşma sırasında yaşandığı belirtilen olayların inceleneceği öğrenildi.