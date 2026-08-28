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Halk TV Spor UEFA Avrupa Ligi'nde gol yağmuru: Tur atlayan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde gol yağmuru: Tur atlayan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play off turunda rövanş maçları tamamlandı. Gol yağmuru yaşandı. Tur atlayan takımlar belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
UEFA Avrupa Ligi'nde gol yağmuru: Tur atlayan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçları tamamlandı. Oynanan 12 maçta gol yağmuru yaşanırken, tur atlayan takımlar belli oldu.

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Beşiktaş, 3-0 kazandığı maçın rövanşında Kauno Zalgiris'e 1-0 yenilmesine karşın tur atladı ve UEFA Avrupa Ligi'nin lig etabına yükseldi.
Siyah beyazlıların yanı sıra rakiplerini eleyen Ararat-Armenia, Jagiellonia, Omonoia, Salzburg, Viktoria Plzen, Lillestrom, Lech Poznan, OFI, Benfica, Anderlecht ve Ferencvaros adlarını Avrupa Ligi'nin lig aşamasına yazdırdı.
Trabzonspor ise 1-0 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında Ferencvaros'a 4-0 yenildi ve UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasına kaldı.
Bordo-mavililerin dışında Universitatea Craiova, Iberia, Sint-Truidense, Kızılyıldız, Egnatia, Mjallby, Kauno Zalgiris, Thun, Aarhus, CSKA Sofya ve Kairat, yoluna Konferans Ligi'nin lig etabında devam edecek takımlar oldu.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY OFF RÖVANŞ MAÇLARI SONUÇLARI

Ararat-Armenia (Ermenistan)-Universitatea Craiova (Romanya): 1-0 (1-1)
Iberia (Gürcistan)-Jagiellonia (Polonya): 1-2 (0-4)
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Sint-Truidense (Belçika): 4-2 (0-1)
Viktoria Plzen (Çekya)-Kızılyıldız (Sırbistan): 5-1 (Uzatmalarda) (0-3)
Lillestrom (Norveç)-Egnatia (Arnavutluk): 2-1 (Uzatmalarda) (0-0)
Salzburg (Avusturya)-Mjallby (İsveç): 3-0 (1-0)
Kauno Zalgiris (Litvanya)-Beşiktaş: 1-0 (0-3)
Thun (İsviçre)-Lech Poznan (Polonya): 2-2 (0-7)
Aarhus (Danimarka)-Benfica (Portekiz): 1-3 (1-3)
CSKA Sofya (Bulgaristan)-OFI (Yunanistan): 0-2 (0-3)
Ferencvaros (Macaristan)-Trabzonspor: 4-0 (1-0)
Anderlecht (Belçika)-Kairat (Kazakistan): 3-0 (3-0) (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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