Trabzonspor'da Fatih Tekke kararı: Trabzon'a ayak basar basmaz öğrendi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play off turunda 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında deplasmanda Ferencvaros'a 4-0 yenilerek elendi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın ardından yayıncı kuruluşa verdiği demeçte istifa ettiğini açıkladı.

Tekke, şöyle konuştu:

"Çok üzücü bir gece geçirdik. Tabii ki sebebi ben ve ekibim. Hem ülkemize hem camiamıza çok üzücü bir gece yaşattık. Aslında kırmızı karta kadar herkese verdiğimiz şey, bizim açımızdan çok olumlu geçecek bir maç gibiydi. Çok iyi başladığımız bir maçtı ama neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır geceli gündüzlü ekibimle, her şeyimizle beraber daha iyiyi nasıl yaparız diye düşünüyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Takım kesinlikle çok daha iyi olacak. Bu kesin. Ama çok uzatmayayım, kimsenin haberi yok. Şu an itibarıyla 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun. Çünkü bazı maçlar vardır, insanı çok yaralar. O maçlardan bir tanesini yaşadık. Nasibin ötesinde yer yok. Çok onur duyduğum görevden maalesef... Çok değerli işler yaptık ama maalesef şu an itibarıyla istifa ettiğimi söylemek istiyorum. Camianın da rahatlatması adına, Trabzonspor'un daha iyi olacağını bildiğim halde bugün itibarıyla ben yokum. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana herkese hakkım helal olsun."

FATİH TEKKE KARARI: AYAK BASAR BASMAZ ÖĞRENDİ

Bu gelişmenin ardından Trabzonspor yönetimi de toplandı ve kararını verdi. Fatih Tekke, kararı Macaristan dönüşü Trabzon'a ayak basar basmaz öğrendi.

Yönetimin kararı kulübün internet sitesinden duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı aldığı açıklamıştır. Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, teknik direktörümüz Fatih Tekke’nin istifa kararı kabul edilmemiştir. Fatih Tekke, teknik direktörlük görevine devam etmektedir ve ligde oynayacağımız Amedspor karşılaşmasında takımımızın başında olacaktır."