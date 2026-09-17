UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sürprizi: 9 maçta 17 gol
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 9 maçta 17 gol atıldı. Gecenin sürprizini Benfica yaptı.
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Ararat-Armenia (Ermenistan)-Sparta Prag (Çekya): 1-4
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 9 maç yapıldı. 17 golün atıldığı maçlarda gecenin sürprizini Benfica yaptı.
Benfica, deplasmanda Milan'ı Dodi Lukebakio ve Jakub Kaminski'nin golleriyle 2-0 yendi.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE SONUÇLAR
Ararat-Armenia (Ermenistan)-Sparta Prag (Çekya): 1-4
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Celta Vigo (İspanya): 1-0
Milan (İtalya)-Benfica (Portekiz): 0-2
Anderlecht (Belçika)-Olimpik Lyon (Fransa): 1-2
Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-0
Bayer Leverkusen (Almanya)-Celje (Slovenya): 2-0
Olympiakos (Yunanistan)-Jagiellonia (Polonya): 2-1
Sturm Graz (Avusturya)-Rennes (Fransa): 0-0
Sunderland (İngiltere)-AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0 (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi