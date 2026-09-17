Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sürprizi: 9 maçta 17 gol

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sürprizi: 9 maçta 17 gol

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 9 maçta 17 gol atıldı. Gecenin sürprizini Benfica yaptı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sürprizi: 9 maçta 17 gol

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 9 maç yapıldı. 17 golün atıldığı maçlarda gecenin sürprizini Benfica yaptı.

Rafa Silva perdeyi açtı Benfica gol yağdırdı: UEFA Avrupa Ligi'nde sonuçlarRafa Silva perdeyi açtı Benfica gol yağdırdı: UEFA Avrupa Ligi'nde sonuçlar

Benfica, deplasmanda Milan'ı Dodi Lukebakio ve Jakub Kaminski'nin golleriyle 2-0 yendi.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE SONUÇLAR

Ararat-Armenia (Ermenistan)-Sparta Prag (Çekya): 1-4
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Celta Vigo (İspanya): 1-0
Milan (İtalya)-Benfica (Portekiz): 0-2
Anderlecht (Belçika)-Olimpik Lyon (Fransa): 1-2
Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-0
Bayer Leverkusen (Almanya)-Celje (Slovenya): 2-0
Olympiakos (Yunanistan)-Jagiellonia (Polonya): 2-1
Sturm Graz (Avusturya)-Rennes (Fransa): 0-0
Sunderland (İngiltere)-AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0 (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi Milan
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro