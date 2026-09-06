Türkiye İtalya maçı canlı anlatım
2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Filenin Sultanları ve İtalya karşı karşıya geliyor.
Filenin Sultanları şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile karşı karşıya geliyor.
Karşılaşma İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor.
Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselmişti.
İtalya ise yarı finalde Polonya'yı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı.
Mücadele TRT 1'den naklen olarak ekranlara geliyor.
İKİ TAKIMIN İLK 6'SI
Türkiye’nin ilk 6’sı: Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, İlkin Aydın, Eda Erdem, Zehra Güneş, Gizem Örge
İtalya’nın ilk 6’sı: Orro, Egonu, Antropova, Sylla, Fahr, Danesi, Fersino
8 MAÇTA 7 GALİBİYET ALDIK
Son Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları, organizasyonda 8 maçta 7 galibiyet alarak finale adını yazdırdı.
İşte maçın canlı anlatımı...
2. SET BAŞLADI
2. SET
Türkiye: 6
İtalya: 11
İLK SETİ İTALYA KAZANDI
1. SET
Türkiye: 16
İtalya: 25