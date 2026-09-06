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Türkiye İtalya maçı canlı anlatım

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Filenin Sultanları ve İtalya karşı karşıya geliyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Türkiye İtalya maçı canlı anlatım
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Filenin Sultanları şampiyonluk için sahaya çıkıyor!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile karşı karşıya geliyor.

Karşılaşma İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor.

Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselmişti.

İtalya ise yarı finalde Polonya'yı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı.

Mücadele TRT 1'den naklen olarak ekranlara geliyor.

İKİ TAKIMIN İLK 6'SI

Türkiye’nin ilk 6’sı: Elif Şahin, Melissa Vargas, Hande Baladın, İlkin Aydın, Eda Erdem, Zehra Güneş, Gizem Örge

İtalya’nın ilk 6’sı: Orro, Egonu, Antropova, Sylla, Fahr, Danesi, Fersino

8 MAÇTA 7 GALİBİYET ALDIK

Son Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları, organizasyonda 8 maçta 7 galibiyet alarak finale adını yazdırdı.

İşte maçın canlı anlatımı...

2. SET BAŞLADI

2. SET

Türkiye: 6

İtalya: 11

İLK SETİ İTALYA KAZANDI

1. SET

Türkiye: 16

İtalya: 25

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Filenin Sultanları Türkiye
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