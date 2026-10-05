TRT'den büyük müjde: Dev derbi naklen şifresiz yayınlanacak
TRT'den büyük müjde geldi. Dev derbi naklen ve şifresiz yayınlanacak.
TRT büyük müjdeyi verdi. Bu hafta oynanacak dev derbinin naklen ve şifresiz yayınlanacağı bildirildi.
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının programı belli oldu. Hafta dev derbiye sahne olacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak ekranlara gelecek.
VODAFONE SULTANLAR LİGİ'NDE 2. HAFTA PROGRAMI
Ligde iki ezeli rakip Beşiktaş ile Fenerbahçe 11 Ekim Pazar günü karşı karşıya gelecek. Bu maç TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
Vodafone Sultanlar Ligi'nde ikinci haftanın programı şöyle:
11.10.2026 Pazar
13.00 Galatasaray – Nilüfer
15.00 Afyon Yüntaş – THY
16.00 Göztepe – Vakıfbank
16.00 Eczacıbaşı – Aras Kargo (TRT Spor Yıldız)
16.00 Zeren – İlbank
16.00 Manisa BBSK – Kuzeyboru
19.00 Beşiktaş – Fenerbahçe (TRT Spor Yıldız)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi