TRT'de Hacıosmanoğlu'nu kızdıracak sözler: UEFA'daki durumu açıkladı çok sert yüklendi

2026 FIFA Dünya Kupası sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik eleştiriler sürüyor.

"TÜRKÇE AÇIKLAMA YAPAMIYOR"

TRT Spor ekranlarında konuşan Kaya Çilingiroğlu, İbrahim Hacıosmanoğlu'na sert sözlerle yüklendi. TFF'nin UEFA'da temsilcisi olmamasını hatırlatan Çilingiroğlu geçmişi hatırlattı.

Kaya Çilingiroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Türkiye'nin UEFA veya FIFA nezdindeki temsilcisi kim? niye yok? Niye temsil edilmiyoruz? Yani temsil edilmemiz gerekmiyor mu? Mesela bu dünya kupasına El Salvador'dan hakem geliyor. Türkiye'den gelmiyor. Bizim temsil edilmemiz gerekmez mi? Mesela bunları hiç düşünen var mı? Hiç yani düşündünüz mü Türkiye'yi kim temsil ediyor? Bu UEFA'da ihtiyacımız mı yok acaba? 'Futbol asla futbol değildir' dediğimiz bir ortamda bizi temsil etmesi gerekmez mi ya? 1976 senesinde kim temsil ediyordu biliyor musun Türkiye'yi? Babamla Ali Şen. Ali Şen Allah selamet versin. Ali Şen dediğin adam 7 tane lisan konuşuyordu biliyor musun? Şimdiki federasyon başkanı Türkçe açıklama yapamıyor.