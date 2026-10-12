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Halk TV Spor TRT canlı yayın maç programı belli oldu: Galatasaray var Fenerbahçe ve Beşiktaş yok!

TRT canlı yayın maç programı belli oldu: Galatasaray var Fenerbahçe ve Beşiktaş yok!

TRT'nin canlı yayın maç programı belli oldu. Galatasaray var, Fenerbahçe ve Beşiktaş yok.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
TRT canlı yayın maç programı belli oldu: Galatasaray var Fenerbahçe ve Beşiktaş yok!

TRT'nin canlı yayınlayacağı maçların programı belli oldu. Galatasaray var. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise canlı yayın programında yok.

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Vodafone Sultanlar Ligi'nde 3. hafta maçları çarşamba günü oynanacak.
Karşılaşma programı ve hakemleri şöyle:
14 Ekim Çarşamba
14.00 Kuzeyboru-Türk Hava Yolları / Zafer Özmen - Halid Cerit
16.00 Aras Kargo-Galatasaray Daikin / Adem Türkmen - Eyüpcan Kayışoğlu
18.00 Nilüfer Bld. Eker-Sinnada Hotels Afyon Bld. Yüntaş / Ramazan Çevik - Öznur Tosun
19.00 İlbank-Eczacıbaşı Peron İstanbul / İsmail Yıldırım - Hatice Özmen Yıldız
19.00 Fenerbahçe Medicana-Göztepe Yuppo / Ramazan Demiröz - Yusuf Kaynar
19.00 VakıfBank-Zeren Spor / Ebru Kaya - Yasin Çalışkan
19.00 Manisa B.Şehir Bld.-Beşiktaş / Yasin Okumuş - Engin Duman

GALATASARAY VAR, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ YOK

TRT'nin canlı yayınlayacağı maçların programı da belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun internet sitesindeki bilgiye göre; Aras Kargo-Galatasaray maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı ekrana gelecek.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları ise TRT'nin programında yer almadı. Bu iki takımın maçları TVF Voleybol TV'den yayınlanacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
TRT Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray
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