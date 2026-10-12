TRT canlı yayın maç programı belli oldu: Galatasaray var Fenerbahçe ve Beşiktaş yok!

TRT'nin canlı yayınlayacağı maçların programı belli oldu. Galatasaray var. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise canlı yayın programında yok.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 3. hafta maçları çarşamba günü oynanacak.

Karşılaşma programı ve hakemleri şöyle:

14 Ekim Çarşamba

14.00 Kuzeyboru-Türk Hava Yolları / Zafer Özmen - Halid Cerit

16.00 Aras Kargo-Galatasaray Daikin / Adem Türkmen - Eyüpcan Kayışoğlu

18.00 Nilüfer Bld. Eker-Sinnada Hotels Afyon Bld. Yüntaş / Ramazan Çevik - Öznur Tosun

19.00 İlbank-Eczacıbaşı Peron İstanbul / İsmail Yıldırım - Hatice Özmen Yıldız

19.00 Fenerbahçe Medicana-Göztepe Yuppo / Ramazan Demiröz - Yusuf Kaynar

19.00 VakıfBank-Zeren Spor / Ebru Kaya - Yasin Çalışkan

19.00 Manisa B.Şehir Bld.-Beşiktaş / Yasin Okumuş - Engin Duman

GALATASARAY VAR, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ YOK

TRT'nin canlı yayınlayacağı maçların programı da belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun internet sitesindeki bilgiye göre; Aras Kargo-Galatasaray maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı ekrana gelecek.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları ise TRT'nin programında yer almadı. Bu iki takımın maçları TVF Voleybol TV'den yayınlanacak.