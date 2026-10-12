TRT canlı yayın maç programı belli oldu: Galatasaray var Fenerbahçe ve Beşiktaş yok!
TRT'nin canlı yayın maç programı belli oldu. Galatasaray var, Fenerbahçe ve Beşiktaş yok.
TRT'nin canlı yayınlayacağı maçların programı belli oldu. Galatasaray var. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise canlı yayın programında yok.
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 3. hafta maçları çarşamba günü oynanacak.
Karşılaşma programı ve hakemleri şöyle:
14 Ekim Çarşamba
14.00 Kuzeyboru-Türk Hava Yolları / Zafer Özmen - Halid Cerit
16.00 Aras Kargo-Galatasaray Daikin / Adem Türkmen - Eyüpcan Kayışoğlu
18.00 Nilüfer Bld. Eker-Sinnada Hotels Afyon Bld. Yüntaş / Ramazan Çevik - Öznur Tosun
19.00 İlbank-Eczacıbaşı Peron İstanbul / İsmail Yıldırım - Hatice Özmen Yıldız
19.00 Fenerbahçe Medicana-Göztepe Yuppo / Ramazan Demiröz - Yusuf Kaynar
19.00 VakıfBank-Zeren Spor / Ebru Kaya - Yasin Çalışkan
19.00 Manisa B.Şehir Bld.-Beşiktaş / Yasin Okumuş - Engin Duman
GALATASARAY VAR, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ YOK
TRT'nin canlı yayınlayacağı maçların programı da belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun internet sitesindeki bilgiye göre; Aras Kargo-Galatasaray maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı ekrana gelecek.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları ise TRT'nin programında yer almadı. Bu iki takımın maçları TVF Voleybol TV'den yayınlanacak.