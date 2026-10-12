Zehra Güneş'in rotası Sao Paulo! "Çok heyecanlıyım" diyerek açıkladı

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Bu yaz A Milli Kadın Voleybol Takımı ile FIVB Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda altın madayla kazanan Zehra, yazın kendisi için inanılmaz geçtiğini belirterek, "Bu yaz için hem duygu olarak hem de sahada yaptıklarımız olarak söylenecek çok şey var. Takımla birlikte tarih yazmak benim için çok gurur verici bir şey" dedi. Zehra Güneş, şöyle devam etti: