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Trabzonspor'un yıldızı havalara uçtu

2026 Dünya Kupası'nın en güzel golünü atan Trabzonspor'un yıldızı Sidny Lopes Cabral, açıklama yaparak çok mutlu olduğunu ifade etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Trabzonspor'un yıldızı havalara uçtu

Yeşil Burun Adaları formasıyla Arjantin karşısında 2026 Dünya Kupası'nın en güzel golünü kaydeden Trabzonspor'un sol bek oyuncusu Sidny Lopes Cabral, çok mutlu olduğunu söyledi.

''NE KADAR MİNNETTAR OLDUĞUMU TARİF EDEMEM''

Cabral, açıklamasında, Arjantin maçında attığı golün 2026 Dünya Kupası'nın en güzel golü seçilmesine ilişkin "Bana oy veren herkese teşekkür ediyorum. Bu başarıdan dolayı çok mutluyum. Dünya Kupası'ndaki en güzel gol ödülünü kazandım. Bu an için ne kadar minnettar olduğumu tarif edemem." ifadelerini kullandı.

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''UMARIM TRABZONSPOR İÇİN YİNE BÖYLE GOLLER ATABİLİRİM''

Bordo-mavili oyuncu, yeni sezonda Trabzonspor formasıyla da aynı başarıları tekrarlamak istediğini aktararak "Umarım bu sezon Trabzonspor için yine böyle goller atabilirim." dedi.

CABRAL AÇIKLAMALARDA BULUNACAK

Cabral, sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren bordo-mavili takımın yarın akşamki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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