Beşiktaş’tan 10 milyon euroluk resmi teklif

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş, savunma hattına takviye yapmak için kolları sıvadı.

Beşiktaş, Flamengo’da oynayan 30 yaşındaki savunmacı Leo Pereira için resmi teklif yaptı.

10 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande’nin haberine göre; Beşiktaş, Leo Pereira transferi için Flamengo’ya 10 milyon euro resmi teklif yaptı.

Beşiktaş’ın Brezilya ekibinin cevabını beklemeye geçtiği ifade edildi.

1.89’LUK KULE

Leo Pereira, savunmanın solunda görev yapan ve sol ayağını etkili kullanan bir stoper olarak dikkat çekiyor. 1,89 metre boyundaki Brezilyalı futbolcu, özellikle geriden oyun kurma becerisi, isabetli pasları ve hava toplarındaki hakimiyetiyle ön plana çıkıyor.

2020 yılından bu yana Flamengo'nun formasını giyen tecrübeli savunmacının güncel piyasa değeri 12 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.

10 KUPA SEVİNCİ YAŞADI

Flamengo kariyerinde önemli başarılara imza atan Pereira, 2 Brezilya Serie A şampiyonluğu, 2 Brezilya Süper Kupası, 2 Libertadores, 3 Brezilya Kupası ve 1 Sudamericana zaferi yaşayarak kulübün son yıllardaki başarılarında pay sahibi oldu.

Öte yandan Beşiktaş'ta geçmişte Ronaldo, Zago ve Marcelo gibi Brezilyalı stoperler görev almış, siyah-beyazlı ekibin elde ettiği şampiyonluklarda önemli katkılar sağlamıştı.