Galatasaray bombayı patlattı: Dünya yıldızı için görüşmeler başlayacak

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un verdiği liste sonrası yönetim harekete geçti ve dünya yıldızını gündemine aldı.

GALATASARAY'DAN DE BRUYNE BOMBASI

Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Napoli'de forma giyen Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'yi transfer etmek için harekete geçti.

Haberin devamında Galatasaray'ın, 35 yaşındaki dünya yıldızı için yüksek maaş içeren 2 yıllık sözleşme teklifi yapacağı ifade edildi.

Galatasaray'ın kısa süre içinde Napoli ile resmi görüşmelere başlayacağı haberin detayları arasında yer aldı.

DE BRUYNE'NİN PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Napoli formasıyla 21 resmi maçta forma giyen Kevin De Bruyne, bu maçlarda 5 gol atarken 4 de asist yaptı.

Tecrübeli oyuncu, Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Belçika'nın kadrosunda yer almıştı.