Trabzonspor'un Oulai'yi sattığı kulüp belli oldu: Onuachu da gidebilir

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Oyuncu izleme (scout) ekibinde görevli Eren Mert'in kulüpten ayrılışını değerlendiren Kafkas, "Trabzonspor Kulübünden bir profesyonel ayrılmış ve iki gündür spor kamuoyunun gündeminde. Gerçekten bunu anlamak mümkün değil. Trabzonspor'dan son bir yılda 45'inci kişi ayrıldı. Bunlar kulübün gündemi olmamalı. Çok ciddi bir talep oldu ve Trabzonspor'da kulübün menfaatleri her şeyin üzerindedir. Trabzonspor'dan büyük kimse yoktur. Kimileri buna 'güç zehirlenmesi' diyebilir, 'hakkıdır' diyebilir, 'daha iyi teklif aldı' diyebilir. Bu bir oyuncu için de geçerli. Trabzonspor'da kalmak istemeyen, Trabzonspor ile yürümek istemeyen ya da içerisinde en ufak bir şüphe bulunan herkesle yollarımızı ayırırız. Bizde takımın kurulması, teknik başarılar, kabiliyetli oyuncuların yanında çok önem verdiğimiz duygu var, Trabzonspor ruhu" dedi.

"OULAI İÇİN ANLAŞTIK"

Oulai'nin başka bir takıma transfer edilmesi konusuna değinen Kafkas, "Kulübüyle büyük ölçüde anlaştık ama Oulai'nin kararını bekliyoruz. Dün bir görüşme yaptı, bugün de yapacak. Transferin birkaç gün içerisinde gerçekleşeceğini düşünüyorum." dedi. Trabzonspor'un anlaştığı kulübün İtalya'nın Fiorentina takımı olduğu öğrenildi.

Nijeryalı futbolcu Chibuike Nwaiwu için de ciddi teklifler aldıklarını bildiren Kafkas, şu ifadeleri kullandı:

"Nwaiwu iskelet kadromuzun önemli parçalarından biri ve aslında satmayı düşünmediğimiz bir oyuncuydu. Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda çok ciddi teklifler gelince düşünmeye başladık, değerlendiriyoruz. Konu sayın başkanın yetkisindedir. Verilir mi, verilmez mi hocamızla ikisi başbaşa verip karar verecekler ama biz alternatifli bir kadro oluşturduk."

ONUACHİ'NUN DURUMU

Paul Onuachu'ya Türkiye ve Körfez ülkelerinden teklifler geldiğini aktaran Kafkas, bozmak istemedikleri iskelet kadroda bu futbolcunun da yer aldığını belirtti.

Çok iyi bir teklif gelmesi halinde karar verebileceklerini ifade eden Kafkas, "Bizim satılmayacak hiçbir oyuncumuz yok aslında ama bu kadar iyi bir takım kurmuşken o iskeletten de çok fazla uzaklaşmak istemiyoruz. Çok iyi bir teklif geldiğinde hepsi satılabilir" dedi.

Cabral transferinde ilginç bir durum yaşandığına değinen Kafkas, "Üç gün önce transfer ettiğimiz oyuncu bile satılabilir, az daha satılıyordu zaten. Tarihe geçecekti herhalde, Cabral, hiç Trabzon'a gelmeden transfer teklifi alan ilk oyuncu olabilir. Gerçekten teklif aldı ama hiç düşünmediğimiz bir konu" ifadesini kullandı.