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Trabzonspor'un kasası doldu: Transfer duyuruldu

Trabzonspor, Mathias Lövik'in Molde'ye transfer olduğunu açıkladı. Bordo-mavililer, oyuncudan 4 milyon 400 bin euro gelir elde edecek.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Trabzonspor'un kasası doldu: Transfer duyuruldu

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da ayrılık yaşandı.
Bordo-mavililer, Mathias Lovik'in Molde'ye transfer olduğunu açıkladı.

Kulübün açıklamasında, ''Profesyonel futbolcumuz Mathias Lovik’in, Molde Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Teşekkürler Mathias Lovik'' ifadeleri kullanıldı.

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TRABZONSPOR'UN KASASI DOLDU

Açıklamanın devamında, "Profesyonel futbolcumuz Mathias Johan Fjortoft Lovik'in, Molde Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre; Molde Kulübü ile, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-EUR garanti bedel ve 1.900.000.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 4.400.000.-EUR bedelli anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, elde edilecek net transfer bedelinin %10'u Kulübümüze ödenecektir." denildi.

17 MAÇA ÇIKTI

Ocak ayında Parma'dan Trabzonspor'a transfer olan Norveçli savunmacı, bordo-mavili ekiple 17 maça çıkarken 2 gol pası verdi.
22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trabzonspor Transfer
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