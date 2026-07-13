Trabzonspor'un kasası doldu: Transfer duyuruldu

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da ayrılık yaşandı.

Bordo-mavililer, Mathias Lovik'in Molde'ye transfer olduğunu açıkladı.

Kulübün açıklamasında, ''Profesyonel futbolcumuz Mathias Lovik’in, Molde Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Teşekkürler Mathias Lovik'' ifadeleri kullanıldı.

TRABZONSPOR'UN KASASI DOLDU

Açıklamanın devamında, "Profesyonel futbolcumuz Mathias Johan Fjortoft Lovik'in, Molde Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre; Molde Kulübü ile, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-EUR garanti bedel ve 1.900.000.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 4.400.000.-EUR bedelli anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, elde edilecek net transfer bedelinin %10'u Kulübümüze ödenecektir." denildi.

17 MAÇA ÇIKTI

Ocak ayında Parma'dan Trabzonspor'a transfer olan Norveçli savunmacı, bordo-mavili ekiple 17 maça çıkarken 2 gol pası verdi.

22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.