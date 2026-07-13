Beşiktaş Brezilya'nın yıldızını gündemine aldı: Harekete geçildi

Yaz transfer döneminde şu ana kadar Kassoum Outtara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Salih Özcan ve Alexander Nübel'i transfer eden Beşiktaş, stoper transferi için de çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

BEŞİKTAŞ ROTAYI BREZİLYA'YA ÇEVİRDİ

A Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Brezilya Serie A ekibi Flamengo'da forma giyen Leo Pereira ile ilgileniyor.

Beşiktaş yönetiminin savunma hattına liderlik edebilecek bir futbolcu aradığı ve 30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun transfer listesinin başlarında olduğu ifade edildi.

25 MAÇTA OYNADI

Geride bıraktığımız sezonda Flamengo formasıyla 25 resmi maça çıkan Leo Pereira, 24 maçta ilk 11'de görev aldı ve 1 gol attı.

5 sezondur Flamengo'da oynayan Leo Pereira'nın güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

BİRÇOK KUPA SEVİNCİ YAŞADI

Kariyerinde Athletico Paranaense ve Flamengo formalarını giyen Pereira, Flamengo ile iki Brezilya Ligi şampiyonluğu başta olmak üzere birçok kupa sevinci yaşadı.

Beşiktaş yönetiminin, savunma hattına tecrübe katabilecek isimler arasında yer alan Brezilyalı stoper için önümüzdeki günlerde girişimlerini hızlandırması bekleniyor. Transfer sürecinin seyrini ise Flamengo’nun bonservis talebi belirleyecek.