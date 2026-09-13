Trabzonspor'un görüştüğü teknik direktör ortaya çıktı

Süper Lig'de Amedspor'a kaybettikten sonra Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor, takımın başına geçici olarak Hüseyin Çimşir'i geçirmişti.

Bordo-mavililerde teknik direktör arayışları sürerken, Trabzonspor Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı Gençlerbirliği maçından 5-0'lık galibiyetle ayrılarak moral bulmuştu.

Trabzonspor, geçici hocasıyla çıktığı ikinci maçta Konyaspor'a ise deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

GÖRÜŞME YAPILAN TEKNİK DİREKTÖR ORTAYA ÇIKTI

Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Birçok yabancı hocanın dışında Arda Turan ve Şenol Güneş ile adı anılan Trabzonspor'un görüşme yaptığı teknik direktör ortaya çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor, Teknik Direktör Stefano Pioli'nin temsilcisiyle görüşme yaptı.

Yapılan görüşmelerden çıkacak olan sonuç taraftarlar tarafından merak konusu oldu.

Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'yı çalıştıran Stefano Pioli, 4 Kasım 2025'te İtalyan ekibinden ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmadı.

60 yaşındaki İtalyan teknik direktör kariyerinde, Lazio, Inter, Fiorentina ve Milan gibi İtalya'nın önemli kulüpleri dışında Salernitana, Modena, Parma, Grosseto, Piacenza, Sassuolo, Chievo, Bologna, Palermo ve Al-Nassr'ı yönetti.

MILAN'I ŞAMPİYON YAPTI

Deneyimli teknik adam, 2021-22 sezonunda Milan'ı 11 yıl aradan sonra İtalya Serie A'da şampiyon yapmıştı.