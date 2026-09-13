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Halk TV Spor Galatasaray'da Okan Buruk saatler kala ters köşe yaptı: Sürpriz plan ortaya çıktı

Galatasaray'da Okan Buruk saatler kala ters köşe yaptı: Sürpriz plan ortaya çıktı

Galatasaray'da Kocaelispor maçı hazırlıkları sona erdi. Teknik direktör Okan Buruk, ilk 11 için farklı bir deneme yaptı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'da Okan Buruk saatler kala ters köşe yaptı: Sürpriz plan ortaya çıktı

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Müsabaka öncesi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan sürpriz bir karar geldi.

DENİZ GÜL'Ü FORVETTE DENEDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Okan Buruk son antrenmanda Deniz Gül'ü forvete Barış Alper Yılmaz'ı ise kanatta denedi. Buruk, Leroy Sane'yi ise yedeğe çekti.

EREN ELMALI'YA İLK 11 ŞANSI

Sporting Lizbon maçının ardından yedeğe çekilmesi beklenen Eren Elmalı ise Ismail Jakobs'un durumu belirsiz olunca yeniden sol bekte denendi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Okan Buruk, Sporting CP maçındaki performansının ardından Leroy Sané’yi son antrenmanda yedek takımda oynattı. Eren Elmalı’yı sol bekte, Deniz Gül’ü santrforda, Barış Alper’i ise kanatta denedi. Sol bekte belirsizlik sürüyor. Jakobs’un durumu maç saatinde belli olacak!

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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