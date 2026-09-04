Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ardından yeni teknik direktör arayışı sürerken, yönetimin yabancı hoca tercihine yöneldiği öğrenilirken Bordo Mavililerin görüştüğü isim de belli oldu.

FATİH TEKKE İLE YOLLAR AYRILDI

Trendyol Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan Trabzonspor'da teknik direktör arayışı hız kazandı. Amedspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından Fatih Tekke ile yollarını ayıran bordo-mavililer, takımın başına geçecek yeni isim için çalışmalarını sürdürüyor.

ARDA TURAN VE FATİH TERİM

Karadeniz ekibinin yeni teknik direktörünü belirlemek için farklı isimleri değerlendirdiği belirtiliyor. Daha önce Arda Turan, Fatih Terim, Sergio Conceicao, Vitor Pereira ve Marcelino gibi deneyimli teknik adamların bordo-mavililerin gündeminde olduğu öne sürülmüştü. Ancak kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları, Trabzonspor'un rotasını yabancı bir teknik direktöre çevirdiğini ortaya koydu.

SÜRPRİZ İSİM

Ajansspor'da yer alan habere göre Trabzonspor'un son olarak Al-Ettifaq'ı çalıştıran Steven Gerrard ile de temas kurduğu iddia edildi. İngiliz teknik adamın bordo-mavililere önerildiği ve kulübün deneyimli çalıştırıcı için değerlendirme yaptığı belirtildi.

GERRARD'IN KARİYERİ

Futbolculuk döneminde Liverpool ve İngiltere Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olan Steven Gerrard, teknik direktörlük kariyerine Liverpool altyapısında başladı. Ardından Rangers, Aston Villa ve Al-Ettifaq'ta görev yapan 46 yaşındaki çalıştırıcı, özellikle İskoçya'daki başarısıyla dikkat çekti.

RANGERS İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Steven Gerrard, Rangers'ın başında geçirdiği dönemde önemli bir başarıya imza attı. İngiliz teknik adam, 2020-2021 sezonunda İskoç ekibini şampiyonluğa taşıyarak teknik direktörlük kariyerinin en önemli kupalarından birini kazandı.

BAŞKAN DOĞAN'DAN YERLİ İSİMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, daha önce yaptığı açıklamada Arda Turan, Fatih Terim, Şenol Güneş ve Abdullah Avcı ile görüşmediklerini belirtmişti. Doğan, teknik direktörlük görevi için yabancı bir isme daha yakın olduklarını ifade ederek şu sözleri kullanmıştı: "Şampiyon hocalarımız var; Şenol Güneş, Abdullah Avcı ama bizim böyle bir gündemimiz yok. Arda Turan zaten bir takımın başında, dolayısıyla böyle bir gündem de yok. Yabancı teknik direktör olacakmış gibi duruyor. Çalışmalarımız o yönde. Görüştüğümüz, planlamasını yaptığımız ve takımla alakalı raporunu istediğimiz teknik direktörler var. Benim başarılı olmaktan başka bir şansım yok. İnşallah hatasız bir karar vereceğiz. Transferde önümüzdeki günlerde Türkiye içinden bir şeyler daha yaşanabilir. Eksikler neyse tamamlanacak. Onuachu'nun ayrılığı gibi bir gündemimiz de yok."