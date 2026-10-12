Trabzonspor'dan Beşiktaş maçı öncesi çağrı!

Trabzonspor, Beşiktaş ile oynanacak karşılaşmalar öncesinde deplasman yasağının kaldırılması için çağrıda bulundu. Bordo-mavili kulüp, iki takımın taraftarlarının da deplasman tribünlerinde yer alabilmesini istedi.

Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş ile oynanacak maçlar öncesinde deplasman yasağına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Bordo-mavililer, iki camia arasında taraftarların karşılıklı olarak tribünlerde bulunmasına engel bir durum olmadığını belirterek yasakların tamamen kaldırılması gerektiğini vurguladı.

TRABZONSPOR'DAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Trabzonspor, 19 Ekim Pazartesi günü sahasında oynayacağı karşılaşmada Beşiktaş taraftarlarının Trabzon'da, bordo-mavili taraftarların ise İstanbul'daki maçta takımlarını tribünden destekleyebilmesini arzu ettiğini açıkladı.

Kulüp, deplasman yasaklarının futbolun ve tribün kültürünün ruhuna uygun olmadığını belirterek bu uygulamanın Türk futbolundan tamamen kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Bordo-mavili yönetim, sürecin ilerlemesi için Trabzon Valiliği başta olmak üzere ilgili yetkililerden destek istedi.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASININ TAMAMI

Trabzonspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DEPLASMANA 'YASAK' KALDIRILSIN!

Trabzonspor ve Beşiktaş camiaları arasında, taraftarlarımızın karşılıklı olarak tribünlerde yer almasına engel teşkil edecek herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

19 Ekim Pazartesi günü sahamızda oynayacağımız karşılaşmada Beşiktaş taraftarlarının Trabzon'da, Trabzonspor taraftarlarının da İstanbul'da oynanacak karşılaşmada takımlarını destekleyebilmelerini arzu ediyoruz.

Futbolun ve tribünlerin ruhuna yakışmayan deplasman yasaklarının Türk futbolundan tamamen kaldırılması gerektiğine inanıyoruz.

Bu doğrultuda, Trabzon Valiliğimiz başta olmak üzere ilgili tüm yetkililerden, gerekli adımların atılması konusunda destek bekliyoruz.

Trabzonspor Kulübü"