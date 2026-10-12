TFF 1. Lig ekibinden olay yaratan karar: Rakip takımın hocası için suç duyurusunda bulunacaklar!

Kayserispor, Manisa FK karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen teknik sorumlu Selman Coşkun hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı kulübün, iddialara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini de adli makamlara iletmesi bekleniyor.

TFF 1. Lig’de Kayserispor ile Manisa FK arasında oynanan maçın ardından yaşanan tartışmalar yeni bir boyut kazandı. Karşılaşmanın ardından yapılan açıklamalar üzerine Kayserispor yönetimi, Manisa FK Teknik Sorumlusu Selman Coşkun hakkında hukuki süreç başlatma kararı aldı.

KAYSERİSPOR’DAN HUKUKİ ADIM

Kayserispor yönetiminin, maç sonrasında gündeme gelen bıçak iddiaları üzerine statta bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını incelediği belirtildi. Kulüp cephesinden aktarılan bilgilere göre, görüntülerde söz konusu iddiaları doğrulayacak bir bulguya rastlanmadı.

Sarı-kırmızılı yönetimin, açıklamaların kulübü ve Kayseri’yi zan altında bıraktığı görüşünde olduğu ve bu nedenle konuyu yargıya taşımaya hazırlandığı ifade edildi.

SELMAN COŞKUN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Kayserispor’un, Selman Coşkun hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmayı planladığı öğrenildi. Başvuruda, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve koşulların oluşması halinde iftira suçlamalarının gündeme getirilmesi bekleniyor.

Kulübün, elindeki kamera kayıtları ve diğer belgeleri de başvuru dosyasına ekleyerek olayın aydınlatılmasını isteyeceği belirtildi.

MAÇ SONRASI NE OLDU?

Kayserispor’un Manisa FK’yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Selman Coşkun, maç sonunda yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Coşkun, karma alanda bazı taraftarların ellerinde bıçaklar bulunduğunu öne sürmüş ve can güvenliklerinin olmadığını dile getirmişti.

Kayserispor’un bu açıklamalara karşı başlatmayı planladığı hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.