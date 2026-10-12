Trabzonspor KAP'a resmen açıkladı!

Trabzonspor Kulübü, mali durumuna ilişkin güncel verileri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı. Bordo-mavili yönetim, net borcun hesaplanmasında dönen varlıklar, kamulaştırma alacakları ve enflasyon muhasebesinden kaynaklanan nakit çıkışı yaratmayan işlemlerin dikkate alındığını açıkladı.

TRABZONSPOR'UN NET BORCU 2,9 MİLYAR TL

Trabzonspor'un paylaştığı mali tablolara göre kulübün 31 Ağustos 2026 itibarıyla net borcu 2,9 milyar TL olarak hesaplandı. Kulüp, borç durumuna ilişkin değerlendirmesinde çeşitli mali kalemlerin hesaplamaya dahil edildiğini belirtti.

4,9 MİLYAR TL'LİK KAMULAŞTIRMA ALACAĞI DÜŞÜLDÜ

Bordo-mavili kulüp, kamuoyunda daha önce de gündeme gelen 4,9 milyar TL tutarındaki kamulaştırma alacağının toplam borçlardan düşüldüğünü bildirdi.

Açıklamada ayrıca 6,7 milyar TL tutarındaki dönen varlıkların, Sportif A.Ş.'nin konsolide mali tablolarında yer almayan 2,6 milyar TL'lik alacağın ve enflasyon muhasebesinden kaynaklanan 1,8 milyar TL tutarındaki nakit çıkışı yaratmayan işlemlerin hesaplamada dikkate alındığı ifade edildi.

BONSERVİS BORÇLARI DA HESAPLAMAYA DAHİL EDİLDİ

Trabzonspor, rapor tarihi itibarıyla gerçekleşmiş bonservis borçlarının ileriye dönük tüm tutarlarının da borç hesaplamasına dahil edildiğini duyurdu.

Kulübün KAP açıklamasında, mali tabloların 1 Haziran-31 Ağustos 2026 dönemini kapsadığı ve net borç hesabının 31 Ağustos 2026 tarihi esas alınarak yapıldığı belirtildi.