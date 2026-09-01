Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ardından bir ayrılık daha: Resmen açıklandı

Trabzonspor'da 2-1'lik Amedspor yenilgisinin ardından teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı.

Tekke'nin ayrılığının ardından Trabzonspor'da flaş bir gelişme daha yaşandı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Trabzonspor, futbolcu John David Lundstram'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz John David Lundstram arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.'' ifadeleri yer aldı.

LUNDSTRAM'IN KARİYERİ

John David Lundstram, profesyonel futbol kariyerine İngiltere'nin köklü kulüplerinden Everton'ın altyapısında başladı. İngiliz orta saha, A takımda forma şansı bulamasa da Doncaster Rovers, Yeovil Town, Leyton Orient, Blackpool ve Scunthorpe United gibi takımlarda kiralık olarak deneyim kazandı.

2015 yılında Oxford United'a transfer olan Lundstram, burada iki sezon geçirerek 100'ün üzerinde karşılaşmada görev yaptı. 2017'de Sheffield United'a imza atan oyuncu, kulübün Premier Lig'e yükselmesinde rol oynadı ve İngiltere'nin en üst seviyesinde iki sezon mücadele etti.

2021'de İskoçya'nın Rangers takımına transfer olan Lundstram, üç sezon boyunca önemli bir rol üstlendi. Rangers formasıyla 150'den fazla resmi maça çıkan İngiliz futbolcu, Scottish Cup ve League Cup şampiyonlukları yaşarken UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayan takımın da önemli parçalarından biri oldu.

2024 yazında Rangers'tan ayrılan Lundstram, bonservis bedeli olmadan Trabzonspor'a transfer oldu. Bordo-mavili ekipte 2024-25 sezonunda tüm kulvarlarda 44 karşılaşmaya çıkan orta saha, 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Ardından 2025-26 sezonunda Hull City'ye kiralanan Lundstram, burada 34 resmi maçta forma giyerek takımın Premier Lig'e yükselmesine katkıda bulundu.