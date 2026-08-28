Trabzonspor'da Ferencvaros mağlubiyetinin ardından teknik direktör Fatih Tekke'nin istifa kararı alması ve yönetimin bu istifayı kabul etmemesi, kulüpteki teknik direktör tartışmalarının tam anlamıyla sona ermediğini gösterdi.

Bordo-mavili camiada olası bir değişiklik ihtimali üzerinden farklı isimler konuşulurken Abdullah Avcı'nın adının yeniden gündeme gelmesi büyük tartışma yarattı.

SOSYAL MEDYADA SERT TEPKİ

Trabzonspor'daki ikinci döneminde yaptığı tartışmalı transferlerle kulübün mali yükünü artırdığı gerekçesiyle eleştirilen Abdullah Avcı'nın isminin yeniden bordo-mavili camiayla anılması, sosyal medyada geniş çaplı bir tepkiye neden oldu. Fatih Tekke'nin geleceğine dair belirsizliğin sürdüğü bu dönemde Avcı isminin gündeme gelmesi, taraftarlar arasında ciddi bir endişe yarattı. Hatırlanacağı üzere Şenol Güneş öncesinde görev yapan Avcı'nın 2024-2025 sezonundaki kadrosuyla Trabzonspor küme düşme tehlikesi yaşamış, ardından göreve gelen Fatih Tekke ile birlikte toparlanma süreci başlamıştı.

TRANSFER POLİTİKASI HALA TARTIŞILIYOR

Taka Gazetesi'nin haberine göre Abdullah Avcı'nın son döneminde gerçekleştirilen birçok transferin kulübe beklenen katkıyı sağlayamaması, bazı oyuncularla yolların ayrılması için yüksek fesih bedellerinin ödenmesi gibi konular hala Trabzonspor camiasında tartışılmaya devam ediyor. Bu nedenle Avcı ile yeniden başlanacak bir sürecin hem sportif hem de ekonomik açıdan kulübe yeni ve telafisi güç sorunlar getirebileceği değerlendiriliyor.

OYUN ANLAYIŞI TRİBÜNLERİ BOŞALTMIŞTI

Taraftarların Abdullah Avcı'ya yönelik en büyük eleştirilerinden biri, sahaya yansıyan oyun anlayışı olmuştu. Bordo-mavili takımın özellikle son döneminde sergilediği, taraftarlar tarafından "yan pas, geri pas ve kaleciye dönüş" şeklinde tanımlanan oyun tarzı, tribünlerde ciddi bir memnuniyetsizlik yaratmıştı. Haftalar ilerledikçe stadyumların boş kalması, hücum üretkenliğinden uzak bu kontrollü oyun anlayışının taraftarı takımdan uzaklaştıran en önemli etkenlerden biri olarak gösterilmişti.

AVRUPA PERFORMANSI DA ELEŞTİRİ KONUSU OLMUŞTU

Avcı döneminde Rapid Wien ve St. Gallen gibi rakipler karşısında yaşanan hayal kırıklıkları, Trabzonspor'un Avrupa hedeflerinden erken uzaklaşmasına neden olmuş ve teknik adam üzerindeki baskıyı artırmıştı. Bu sonuçların yanı sıra dönemin açıklamaları da tartışmalı bir hâl almıştı.

AÇIKLAMALARI TEPKİLERİ BÜYÜTMÜŞTÜ

Abdullah Avcı'nın "Biz geriye yaslanmadık, rakip bizi yasladı" şeklindeki sözleri, Beşiktaş karşısında alınan sonucun ardından gündeme gelmişti. Ayrıca Galatasaray'a iç sahada 5-1'lik ağır bir yenilgi alınmasının Trabzonspor tarihinde daha önce de yaşandığını öne sürmesi ve bazı maçlardaki mağlubiyetleri kale arkasında tribün bulunmaması, saha zemini, nem oranı gibi dış etkenlere bağlaması, taraftarların tepkisini daha da büyütmüştü.

GÜNDEME GELİŞİ YENİDEN TARTIŞMA YARATTI

Abdullah Avcı'nın adının bu dönemde yeniden anılması, geçmişte yaşanan bu olumsuz sürecin taraftarların hafızasında hala canlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.