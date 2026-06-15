Trabzonspor'a FIFA'dan gelecek para Rize'nin hesabına yatacak

2026 FIFA Dünya Kupası'nda sahaya çıkan her futbolcu, kulübüne de gelir kapısı aralıyor. FIFA'nın turnuvaya oyuncu gönderen kulüplere dağıtacağı toplam 355 milyon dolarlık katkı havuzundan Trabzonspor'un da pay alması bekleniyor. Bordo-mavili kulübün bu pastadan aldığı dilim ise doğrudan Oulai, Pina ve Cabral'ın milli takımlarıyla ne kadar ileri gideceğine bağlı.

RAKAMLAR TURLA BÜYÜYOR

FIFA'nın ödeme sistemi, oyuncuların turnuvada geçirdiği süre ve takımlarının ulaştığı aşamaya göre şekilleniyor. Grup aşamasında elenme durumunda kulüp başına 150-250 bin dolar beklenirken son 16 veya çeyrek finale yükselişte bu rakam 250-450 bin dolara çıkabiliyor. Finale kadar giden milli takımlarda görev yapan oyuncuların kulüplerine sağlayacağı katkının ise 500 bin doların üzerine çıkabileceği değerlendiriliyor.

1,5 MİLYON DOLAR HEDEFTE

Üç oyuncunun kombinasyonuyla Trabzonspor'un elde edeceği toplam katkı payının 750 bin dolar ile 1,5 milyon dolar arasında değişebileceği öngörülüyor. Oulai, Pina ve Cabral'ın milli takımları ne kadar ileri giderse bordo-mavili kulübün geliri de o ölçüde artacak.

SAMET AKAYDIN'IN PARASI RİZE'YE GİDECEK

Tabloda ilginç bir ayrıntı da göze çarpıyor. Trabzonspor, Samet Akaydın ile anlaşma sağlamış olmasına rağmen oyuncunun resmi sözleşmesi 30 Haziran'a kadar Çaykur Rizespor'da devam ediyor. FIFA'nın katkı payı sisteminde turnuva sırasındaki resmi kulüp esas alındığından Akaydın'dan doğacak gelir, Trabzonspor'a değil Rizespor'a aktarılacak.

HER MAÇ KASAYA KATKI

Bordo-mavili yönetim turnuvayı iki gözle takip ediyor: sportif performans ve finansal kazanım. Oulai, Pina ve Cabral'ın sahada geçirdiği dakikalar arttıkça FIFA ödemesi de yükseliyor. Trabzonspor için Dünya Kupası, aynı zamanda yeni sezon bütçesine önemli bir katkı sunabilecek bir gelir fırsatına dönüşüyor.