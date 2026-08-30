Trabzonspor maçı öncesi Amedspor'dan flaş açıklama

Süper Lig'in 3. haftasında Amedspor, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Yarın Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele, saat 21.30'da başlayacak.

Maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Bilal Gölen yapacak.

AMEDSPOR'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Trabzonspor maçı öncesi Amedspor, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Trabzon’da, Amedspor forması giyen bir yurttaşımızın, yalnızca üzerindeki forma nedeniyle sözlü tepkilere ve saldırıya maruz kaldığına ilişkin görüntüleri üzüntüyle takip ettik. Bir spor kulübünün formasını giymek; aidiyetin, sevginin ve sportif bağlılığın ifadesidir.

Hiç kimse, hangi şehirde olursa olsun, desteklediği takımın formasını taşıdığı için baskı altında hissetmemeli; formasını çıkarmak ya da gizlemek zorunda bırakılmamalıdır.

Çirkin saldırıyı kınıyor, olayın sorumluları hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılması için adli mercileri göreve davet ediyoruz. Kulübümüz tarafından da gerekli hukuki başvuruların yapılacağını kamuoyuna bildiriyoruz.

Amedspor olarak biliyoruz ki münferit davranışlar bir şehre, bir kulübe veya bütün bir taraftar topluluğuna mal edilemez. Tam da bu nedenle, yaklaşan Amedspor–Trabzonspor karşılaşmasının gerilimlerin değil; futbolun birleştirici gücünün ve karşılıklı saygının öne çıktığı bir buluşma olmasını arzu ediyoruz.

Taraftarlarımızdan her türlü provokasyona karşı sağduyuyu korumalarını özellikle rica ediyoruz. Amedspor olarak ayrıştıran değil birleştiren, gerilimi büyüten değil sağduyuyu güçlendiren bir futbol ikliminden yana olmaya devam edeceğiz.''